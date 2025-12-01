Dans le viseur du PSG il y a un an, l’attaquant serbe de la Juventus Turin Dusan Vlahovic vient de se blesser pour au moins trois mois.

Il y a un an, le Paris Saint-Germain regardait en direction du Calcio pour renforcer son attaque. On pensait à l’époque que Luis Enrique voulait un attaquant pour prendre la place d’un Gonçalo Ramos décevant. Finalement, l’Espagnol a opté pour le recentrage permanent d’Ousmane Dembélé et c’est Khvicha Kvaratskhelia qui a signé en provenance de Naples pour plus de 70 M€. Mais au départ, c’est plutôt Dusan Vlahovic (Juventus Turin) qui était ciblé.

Vlahovic sera libre au 1er janvier

L’attaquant serbe, si décevant avec la Juventus depuis son recrutement en provenance de la Fiorentina en janvier 2022, est resté dans le Piémont. Où il a continué à alterne le moyen et le mauvais. Et où il vient de se blesser. Sorti après une demi-heure de jeu contre Cagliari (2-1) samedi, Vlahovic souffre d’une pubalgie à la jambe gauche qui va certainement nécessiter une opération. Son entraîneur, Luciano Spalletti, vient d’annoncer en conférence de presse qu’il serait out pour deux ou trois mois. Un départ cet hiver n’était pas d’actualité, pour la Juventus, mais même si ça avait été le cas, cette hypothèse tombe à l’eau.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Dusan Vlahovic sera libre à compter du 1er janvier 2026. Le Paris Saint-Germain pourrait-il être de nouveau intéressé ? Au vu des standards du champion d’Europe et des prestations du Serbe, la réponse semble négative…