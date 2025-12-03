PSG Mercato : Luis Enrique a validé deux options low cost pour remplacer Hakimi 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG Mercato : Luis Enrique a validé deux options low cost pour remplacer Hakimi 

Luis Enrique (PSG)
Bastien Aubert
3 décembre 2025

Le Paris Saint-Germain prend un virage audacieux pour combler le vide laissé par l’absence de Achraf Hakimi. En misant sur la jeunesse et la formation interne, Luis Enrique relance la dynamique des « Titis Parisiens » avec Warren Zaïre-Emery et le jeune David Boly sous le feu des projecteurs. Une stratégie novatrice qui bouleverse les codes du mercato et place l’avenir du club entre les mains de sa nouvelle génération.

Hakimi blessé : un défi de taille pour le PSG

Coup dur pour Paris : Achraf Hakimi, l’un des arrières droits les plus décisifs du continent, est contraint à l’arrêt sur blessure. Alors que le Marocain espère toujours être prêt à temps pour la prochaine CAN, le staff parisien doit composer sans son latéral star, dont l’impact offensif et défensif est capital.

La pression s’intensifie autour du groupe. La polyvalence d’Hakimi a souvent offert un équilibre au jeu du PSG, rendant sa succession primordiale. Pour s’informer sur les pistes envisagées en l’absence du défenseur marocain, consultez les options du PSG pour pallier l’absence d’Achraf Hakimi.

La piste Daniel Muñoz définitivement écartée

Longtemps évoqué, le dossier Daniel Muñoz ne sera finalement pas réactivé cet hiver. Malgré l’intérêt de poids lourds européens et une valeur marchande solide, le défenseur colombien ne quittera pas Crystal Palace durant le mercato de janvier.

Ce revirement de Paris, qui préfère délaisser la piste d’un joueur d’expérience, tranche avec les attentes habituelles du mercato. Le club fait le choix fort de ne pas céder à la tentation d’un recrutement immédiat sur ce poste clé, tirant un trait sur la piste Muñoz malgré la concurrence du Real, du Barça ou de Manchester United.

Luis Enrique mise sur Zaïre-Emery et le jeune David Boly

Le vrai tournant porte la touche de Luis Enrique, bien décidé à exploiter le potentiel interne du groupe. Plutôt que de recruter, le coach espagnol fait confiance à Warren Zaïre-Emery pour s’installer sur le flanc droit, un rôle inédit dans lequel ses débuts laissent déjà entrevoir de belles promesses.

L’audace ne s’arrête pas là. Derrière le jeune international français, un autre « Titi » pointe déjà le bout de son nez : David Boly, 16 ans seulement, s’est fait remarquer durant ses premiers entraînements avec les pros par son investissement et sa maîtrise. Luis Enrique et Luis Campos misent sur la fougue et la fraîcheur pour répondre à ce défi sportif.

La jeunesse parisienne prête à s’imposer au Parc

Ce virage stratégique marque le retour en grâce des jeunes issus du centre de formation du PSG. Un message fort envoyé à l’ensemble de l’académie, à l’heure où Paris souhaite renforcer sa culture club et valoriser ses forces vives.

La prise de risques, assumée par l’entraîneur, pourrait transformer ces semaines d’absence d’Hakimi en tremplin pour une nouvelle génération ambitieuse. Pour tout savoir sur les enjeux de la blessure et le travail de récupération du joueur marocain, découvrez comment Achraf Hakimi accélère sa reprise après blessure.

Alors que les regards s’attardent sur ces deux talents maison, cette dynamique nouvelle replace la formation parisienne au centre du projet. Un clin d’œil à la tradition du club, et peut-être le début d’une ère où les jeunes du PSG s’imposent sur la grande scène. 

MercatoPSG
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Luis Enrique (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : Luis Enrique a validé deux options low cost pour remplacer Hakimi 

Par Bastien Aubert
Hansi Flick et Lamine Yamal
Compétitions...

FC Barcelone : Hansi Flick et Nicki Nicole ont coupé le sifflet de Lamine Yamal !

Par Bastien Aubert
OGC Nice : Franck Haise doit-il démissionner ?
Ligue 1...

OGC Nice : Franck Haise doit-il démissionner ?

Par Laurent Hess
FC Barcelone – Atlético : le Barça met une grosse pression sur le Real Madrid
FC Barcelone...

FC Barcelone – Atlético : le Barça met une grosse pression sur le Real Madrid

Par Laurent Hess
OM : Benatia défend De Zerbi et se frotte les mains pour un gros coup du Mercato
Mercato...

OM : Benatia défend De Zerbi et se frotte les mains pour un gros coup du Mercato

Par Laurent Hess
OGC Nice : Bosetti lance une requête à Ineos, le RC Lens cité en exemple
Ligue 1...

OGC Nice : Bosetti lance une requête à Ineos, le RC Lens cité en exemple

Par Laurent Hess
OGC Nice : une ancienne figure de l’ASSE et du RC Lens va succéder à Franck Haise !
ASSE...

OGC Nice : une ancienne figure de l’ASSE et du RC Lens va succéder à Franck Haise !

Par Laurent Hess
FC Nantes Mercato : départ en vue pour un gros flop de l’été
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : départ en vue pour un gros flop de l’été

Par Laurent Hess
OGC Nice : coup de tonnerre pour Franck Haise, il va quitter le club !
Ligue 1...

OGC Nice : coup de tonnerre pour Franck Haise, il va quitter le club !

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : Kilmer Sports doit-il ouvrir la porte à Stassin et Davitashvili ?
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer Sports doit-il ouvrir la porte à Stassin et Davitashvili ?

Par Laurent Hess
OGC Nice : Alexy Bosetti défend les Ultras niçois et dément les coups portés sur Moffi et Boga !
Ligue 1...

OGC Nice : Alexy Bosetti défend les Ultras niçois et dément les coups portés sur Moffi et Boga !

Par Laurent Hess
OL Mercato : un transfert déjà bouclé, jackpot en vue pour Malick Fofana ?
Bundesliga...

OL Mercato : un transfert déjà bouclé, jackpot en vue pour Malick Fofana ?

Par Laurent Hess
OGC Nice : Terem Moffi a trouvé un bon avocat
Ligue 1...

OGC Nice : Terem Moffi a trouvé un bon avocat

Par Laurent Hess
Les infos du jour : l’OGC Nice en pleine implosion, un cadre du FC Barcelone en dépression, nouvelles tensions au Real Madrid
AS Monaco...

Les infos du jour : l’OGC Nice en pleine implosion, un cadre du FC Barcelone en dépression, nouvelles tensions au Real Madrid

Par Laurent Hess
ASSE : du sang frais pour Horneland à Dunkerque !
ASSE...

ASSE : du sang frais pour Horneland à Dunkerque !

Par Laurent Hess
Mercato : Paris fonce sur Bellingham !
Bundesliga...

Mercato : Paris fonce sur Bellingham !

Par Laurent Hess
OGC Nice : les Ultras sortent du silence !
Ligue 1...

OGC Nice : les Ultras sortent du silence !

Par Laurent Hess
PSG : la FFF reprend Turpin de volée, Lamine Camara (AS Monaco) prêt à filer à l’anglaise ?
AS Monaco...

PSG : la FFF reprend Turpin de volée, Lamine Camara (AS Monaco) prêt à filer à l’anglaise ?

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : un ancien crack du PSG annoncé chez les Verts est porté disparu !
ASSE...

ASSE Mercato : un ancien crack du PSG annoncé chez les Verts est porté disparu !

Par Laurent Hess
Frenkie de Jong (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : trois énormes coups durs avant l’Atlético, Laporta fait une terrible annonce

Par Laurent Hess
OGC Nice : le parquet saisit l’affaire, de nouvelles révélations choc
Ligue 1...

OGC Nice : le parquet saisit l’affaire, de nouvelles révélations choc

Par Laurent Hess
Real Madrid : Florentino Pérez n’en peut plus de Xabi Alonso, il a 5 matchs pour sauver sa peau !
Liga...

Real Madrid : Florentino Pérez n’en peut plus de Xabi Alonso, il a 5 matchs pour sauver sa peau !

Par Laurent Hess
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Deco a déniché la recrue idéale pour relever le Barça

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : après Polacco, deux renforts bouclés en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet