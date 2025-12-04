C’est une statistique qui fait frissonner tout Paris. À l’issue de la 14e journée, le PSG n’est pas leader de Ligue 1. Une situation très rare qui peut faire rêver le RC Lens et même l’OM.

Les supporters du PSG commencent à angoisser. S’ils ont vu un pâle visage de leur équipe samedi dernier à Monaco (0-1), les chiffres ne mentent pas : le RC Lens a pris le leadership de la Ligue 1 et pourrait le conserver encore très longtemps. En effet, à l’issue de la 14e journée, le PSG n’est pas leader de Ligue 1 seulement la troisième fois sur les dix dernières saisons. Et les deux précédents épisodes n’ont pas laissé de bons souvenirs au club de la capitale.

En 2016-2017, Paris pointait à la troisième place à ce stade du championnat. Résultat final : une saison achevée derrière l’AS Monaco, avec un titre envolé malgré une seconde partie d’exercice canon. En 2020-2021, rebelote. Le PSG était quatrième après quatorze journées. La suite ? Une lutte acharnée avec Lille… perdue dans le sprint final face au LOSC. Aujourd’hui, le scénario se répète.

Le PSG de Luis Enrique, pourtant puissant et souvent dominateur, se retrouve deuxième, bousculé par une concurrence qui refuse de lâcher. L’historique est clair : les deux seules saisons où Paris n’était pas leader à ce moment du calendrier… il a laissé filer le titre. Le PSG détrôné cette saison en Ligue 1 ? Ce n’est plus un tabou. C’est peut-être déjà écrit et pas par l’IA mais juste par l’Histoire…