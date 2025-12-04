RC Lens Mercato : Leca a débusqué une starlette, futur clone de Cheick Doucouré !

Star montante de la récente Coupe du monde U17 au Qatar, Issa Koné (19 ans) est en train de faire parler de lui sur le marché européen. Le jeune milieu malien, épatant avec les Aiglonnets, attise les convoitises, notamment du RC Lens qui a flairé le bon coup.

Un nouveau joli coup au RC Lens ? Selon Africafoot, Jean-Louis Leca aurait pris langue avec les représentants d’Issa Koné. Formé à l’académie Africa Foot de Bamako avant de s’affirmer à Béton Armé, le milieu défensif de 19 ans a gravi les échelons à une vitesse impressionnante. Remplaçant lors de la CAN U17 au Maroc, il a saisi sa chance lors du Mondial qatari, profitant de l’absence du capitaine Issa Tounkara pour s’imposer comme l’un des hommes forts de l’effectif malien.

Positionné devant la défense à quatre, Koné a bousculé la hiérarchie et s’est illustré dans chaque phase de relance comme dans l’impact défensif. Sa prestation lors de la Coupe du monde U17 a propulsé son nom sur les tablettes de nombreux clubs, parmi lesquels l’intérêt du RC Lens pour le jeune Issa Koné, révélation du mondial U17 commence à s’affirmer avec sérieux.

Le RC Lens sur le coup, la concurrence s’organise

Le club nordiste surveille avec attention ce profil dont le potentiel fait presque l’unanimité chez les observateurs. Les Sang et Or aimeraient renforcer leur entrejeu après avoir vu partir plusieurs cadres. Mais ils doivent composer avec la concurrence, car le Stade de Reims et les Belges de Westerlo sont également sur le dossier.

RC Lens (Ligue 1, France)

Stade de Reims (Ligue 1, France)

Westerlo (Pro League, Belgique)

Cette rivalité devrait accélérer les discussions et placer Koné dans les priorités du prochain mercato.

Un profil à la Cheick Doucouré : quelles qualités pour séduire l’Europe ?

Intrépide dans les duels, capable de répéter les courses et de s’imposer physiquement face à des adversaires plus âgés, Issa Koné séduit par sa présence à la récupération. De nombreux spécialistes voient en lui des similitudes avec Cheick Doucouré, qui a marqué le RC Lens quelques saisons plus tôt.

Puissant et robuste dans les impacts

Lecture du jeu, interceptions, relances propres

Personnalité de leader en devenir

Sa palette complète lui promet de nouvelles étapes et un passage en Europe presque inéluctable.

Prochain match du RC Lens : les enjeux face à Nantes

Dans cette dynamique, Lens s’apprête à défier Nantes lors de la 15e journée de Ligue 1, affichant clairement son ambition de rester dans la première moitié de tableau. Un succès des Sang et Or est valorisé à 1,63, tandis que le nul s’affiche à 4,00 et une victoire nantaise à 4,70.

Dans un contexte de transition et de refonte partielle de l’effectif, intégrer un tel talent pourrait offrir un second souffle à l’entrejeu artésien, tout en accentuant l’attractivité du club auprès des jeunes internationaux africains.