À deux jours du choc entre l’OM et le LOSC (20h45), Lille reste la seule équipe de Ligue 1 que Roberto De Zerbi n’a jamais battue.

À l’OM, Roberto De Zerbi fait face à un véritable casse-tête avant d’affronter Lille. Le LOSC reste le talon d’Achille du coach italien depuis son arrivée en France. Son bilan face aux Dogues est pour l’instant catastrophique : deux matches nuls et une élimination cruelle aux tirs au but en janvier dernier, en Coupe de France, tous sur le même score de 1-1.

De Zerbi n’a jamais réussi à prendre le dessus sur le LOSC, et chaque confrontation devient un véritable test tactique. Pour ne rien arranger, l’OM est incapable de s’imposer face au LOSC depuis six rencontres consécutives : quatre nuls et deux défaites (1-2 et 1-3). Un chiffre inquiétant qui met une pression énorme sur De Zerbi et ses hommes avant ce nouveau choc en Ligue 1 vendredi soir (20h45).

Cette série négative place l’OM dans une position délicate : non seulement il faut inverser la tendance face à Lille, mais le coach italien doit également trouver des solutions pour franchir enfin ce plafond psychologique. L’enjeu est énorme : réussir à battre Lille serait un signal fort pour l’OM et relancer la confiance du groupe avant la suite de la saison. Mais pour l’instant, la statistique reste inquiétante.