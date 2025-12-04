Un consultant de la chaîne L’Equipe estime que Leonardo Balerdi s’est montré beaucoup trop nerveux à son entrée en jeu contre Toulouse (2-2) et que cela a directement conduit à l’égalisation des Violets.

Depuis samedi, les supporters de l’OM ne décolèrent pas à cause des deux points perdus contre Toulouse (2-2), au bout des arrêts de jeu, sur une touche à 45 mètres. Medhi Benatia a eu beau critiquer l’arbitre, qui aurait pu accorder un pénalty pour une faute sur Paixao alors que le score était de 2-1, d’autres ont beau cibler le fait que le Violet n’avait pas les deux pieds au sol au moment de la touche, ce nul ressemble à une faute professionnelle. Et pour le consultant de la chaîne L’Equipe Félix Rouah, cette faute incombe essentiellement à Leonardo Balerdi, qui a transmis de la nervosité à son équipe à son entrée en jeu à la 76e minute.

« Si Balerdi joue et a le langage corporel pour poursuivre l’action… »

« La question qui se pose est : pourquoi Egan-Riley a dégagé en touche avant le but toulousain ? La réponse, c’est Leonardo Balerdi. Je suis l’un de ses plus fervents défenseurs, malheureusement… L’OM est retombé dans ses travers. Balerdi était remplaçant. Pendant le match, Restes a gagné beaucoup de temps pour Toulouse. Comme toutes les équipes à l’extérieur, il a pris beaucoup de temps pour tirer les six mètres, les coups francs… Balerdi a passé six minutes, montre en main, à insulter Guillaume Restes sur la ligne de touche. Je ne vais pas retranscrire les propos de Balerdi à ce moment-là. »

« Et quand Balerdi rentre, Marseille était axée sur la maîtrise technique. Mais il met de la nervosité, comme il sait faire. Cette espèce de grinta argentine. Sur la fameuse touche, le Toulousain tombe (Noah Edjouma). L’arbitre ne siffle pas. Balerdi se penche vers le Toulousain : “Relève-toi !”. Egan-Riley a le ballon et le met en touche en se disant qu’il y avait faute et qu’il allait gagner du temps. Si Balerdi joue et a le langage corporel pour poursuivre l’action, sans se pencher vers le Toulousain, Egan-Riley ne dégage pas en touche, je pense. Ce qui n’excuse pas la longue touche derrière… »