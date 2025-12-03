Passé par l’OM entre 2019 et 2021, l’attaquant argentin Dario Benedetto, qui devrait prendre sa retraite à 35 ans, a expliqué suivre une thérapie depuis son passage en France.

Il paraît que le football rend fou. Et l’Olympique de Marseille encore plus. Eh bien, c’est en partie vrai pour Dario Benedetto ! L’ancien attaquant phocéen a expliqué suivre une thérapie depuis son passage en France, entre 2019 et 2021 : « Je suis en thérapie depuis 7 ans. Je pense que tous les footballeurs devraient en faire autant. J’ai commencé en France, à l’OM, parce que j’avais du mal à m’adapter à la vie là-bas, à la langue, pas au football ». C’est donc plutôt Marseille et la France qui auraient fait dégoupiller Benedetto, plus que l’OM.

Il a souvent pété les plombs

Mais les propos de celui qui est sans club depuis un mois et qui devrait raccrocher les crampons à 35 ans sont à prendre avec des pincettes. En effet, Benedetto a toujours eu un comportement assez explosif et ses soucis n’ont pas commencé avec Marseille. Et ne se sont pas arrêtés avec sa thérapie. Il a ainsi été viré de Boca Juniors en juillet 2024 après s’être violemment embrouillé avec son entraîneur, qui lui avait reproché de s’être présenté à l’entraînement éméché. Benedetto lui avait rétorqué qu’il avait simplement fêté son anniversaire la veille et qu’avec lui, les journées (donc les entraînements) étaient tristes et les nuits (donc quand il ne le voyait pas) joyeuses…

Toujours chez les Xeneizes, il s’est aussi battu avec un partenaire, Carlos Zambrano, à la mi-temps d’un match en août 2022. La police avait dû intervenir pour les séparer. Les deux étaient revenus sur le terrain avec des marques sur le corps… Dario Benedetto a également reconnu que son enfance difficile lui avait joué des tours lors de sa formation puis au cours de ses premières années chez les professionnels. Donc l’excuse du dépaysement semble assez fragile…