ASSE : Horneland fait une sortie surprenante sur son avenir !

Après le match nul contre Bastia, le coach de l’ASSE Eirik Horneland a surpris tout son monde en laissant entendre un changement de coach était possible.

Hier soir, c’est sous les sifflets du Chaudron que l’ASSE a partagé les points avec Bastia (2-2). Un nouveau résultat qui fait désordre, après la défaite à Dunkerque (0-1). Malgré une 2e place au classement de la Ligue 2, les Verts sont sur une dynamique assez inquiétante : 5 défaites et 1 nul lors des dix dernières journées. Malgré le plus gros budget du championnat, Eirik Horneland est loin du compte et il l’a admis hier au micro du diffuseur.

Horneland a ouvert la porte à un éventuel départ de l’ASSE

« On devrait avoir de meilleures performances et plus de points, a-t-il glissé. On ne peut pas se permettre de donner des buts comme on l’a encore fait ce soir. On marque beaucoup de buts mais mais on en encaisse trop. On souffre trop défensivement. Et sur ce point, peu importe la personne : que ce soit avec moi ou quelqu’un d’autre, il faudra trouver cet équilibre. La clé est là. » « Avec moi ou quelqu’un d’autre », les propos d’Horneland sont largement commentées ce dimanche par les supporters stéphanois, alors que la cote du Norvégien est au plus bas. Le successeur d’Olivier Dall’Oglio se sentirait-il menacé ? Difficile de savoir ce que projette Kilmer Sports et Ivan Gazidis, le très discret président de l’ASSE, présent hier à Geoffroy-Guichard et à l’origine directe de la venue d’Horneland il y a tout juste un an. Homme de confiance de l’actionnaire canadien Larry Tanenbaum, Gazidis passe pour être plutôt adepte de l’immobilisme. Mais il a des comptes à rendre à son employeur, et contre Bastia, il s’est forcément rendu compte que l’ASSE n’était pas du tout au niveau espéré. Horneland s’est en rendu compte lui aussi et il a reconnu hier que l’ASSE sous-performait, en conférence de presse d’après-match.