ASSE – L’oeil d’Adrien Ponsard : « Gazidis doit frapper fort au Mercato, sinon on ne remontera pas »

L’ancien attaquant de l’ASSE Adrien Ponsard est exaspéré par les derniers résultats des Verts. Il ne comprend pas certains choix d’Eirik Horneland et attend un gros Mercato de Kilmer Sports Ventures…

Je n’étais pas au match contre Bastia, je l’ai regardé à la télé et heureusement parce qu’il faisait froid et qu’il n’y avait rien pour se réchauffer ! A part Davitashvili et l’entrée en jeu d’El Jamali, c’était le néant. Le pire, c’est que même en étant mauvais on aurait pu gagner si Tardieu avait mis son penalty. Mais je ne lui en veux pas, ça peut arriver à tout le monde. Ce que je n’ai pas compris, c’est pourquoi c’est lui qui a tiré et pas Davitashvili alors qu’il était en confiance après son doublé. En plus, Tardieu est cramé en ce moment, comme Jaber, Horneland les a trop fait jouer.

« Il faut au moins un vrai 6 et deux latéraux »

J’ai de plus en plus de mal avec Horneland. Faire match nul contre Bastia avec le budget qu’on a, prendre deux buts contre eux alors qu’ils n’en avaient pas mis un à l’extérieur depuis le début de la saison, c’est lamentable. On a le même nombre de points que Le Mans à la mi-saison ! C’est risible ! On a recruté quatre latéraux et c’est Ben Old qui joue latéral gauche… Pourquoi il n’a pas décalé Bernauer sur le côté ? Il fallait mettre Pedro, il a été très bon à Troyes dans un match capital et derrière on ne le voit quasi plus. Horneland ne sait pas mettre ses joueurs en confiance. Duffus avait enchainé beaucoup de matchs sur le banc, Cardona aussi. Et tous ces blessés, c’est quoi ? Il n’y aurait pas un souci à la préparation physique alors qu’on a fait venir plein de nouveaux préparateurs dans le staff ? Quand je vois qu’Horneland critique Nadé pour son match contre Bastia alors que c’est le meilleur défenseur depuis le début de la saison… Et Ferreira, il ne le critique pas ? Et Annan ?

Gazidis était là samedi. J’espère qu’il avait les yeux bien ouverts. Il faut frapper fort au Mercato sinon on ne remontera pas. J’en ai bien peur. La dynamique n’est pas bonne. On prend trop de buts. On a la 16e défense de Ligue 2 et dans le jeu, ce 4-3-3, je n’en peux plus. On manque de vitesse, de verticalité. On a le ballon mais on n’en fait pas grand chose et on est en danger à chaque transition. Je n’ai rien contre Horneland mais on voit bien qu’il n’y arrive pas. Il n’a pas de meilleurs stats que Dall’Oglio, il ne fait pas progresser l’équipe, ni les joueurs. Je veux bien que Kilmer travaille sur du long terme, mais on est descendus en L2 et on finit péniblement cette première partie de saison. Je ne pense pas qu’Horneland en fera les frais, ce serait se désavouer pour Gazidis. Mais il y a des manques qui sautent aux yeux. Il faut au moins un vrai 6 et deux latéraux sinon ça va être dur de finir sur le podium même s’il n’y a pas grand monde en L2 cette saison.