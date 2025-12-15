À LA UNE DU 15 DéC 2025
ASSE Mercato : ça bouge pour Pierre Ekwah !

Par Laurent Hess - 15 Déc 2025, 19:00
Arlésienne de la première partie de saison à l’ASSE, Pierre Ekwah aurait plusieurs propositions pour relancer sa carrière.

On l’avait presque oublié ! Pierre Ekwah a été le grand absent de cette première partie de saison à l’ASSE. Reléguée en Ligue 2, le club forézien avait décidé d’activer l’option d’achat du milieu de terrain prêté par Sunderland, pour 6 M€. « Une décision unilatérale que le joueur n’a jamais acceptée, refusant d’évoluer à l’étage inférieur », comme l’indique ce lundi Foot Mercato, qui fait rebondir le feuilleton en révélant qu’Ekwah, au chômage technique selon le média après avoir décidé de rompre unilatéralement son contrat, attise les convoitises.

Udinese et les Glasgow Rangers à l’affût pour Ekwah

Ainsi, l’Udinese en Serie A, les Glasgow Rangers en Écosse et un troisième club dont le nom n’a pas filtré seraient très chauds sur le dossier. Mais la situation reste complexe puisque l’ASSE s’est opposée au licenciement du joueur. « Reste à voir quel club osera prendre le risque de signer le joueur alors que le litige avec les Verts est loin d’être réglé. Sur le plan légal, le dossier est toujours brûlant : l’audience de conciliation prévue récemment aux Prud’hommes a été renvoyée au premier trimestre 2026, prolongeant le suspense », précise « FM ». A suivre, donc…

