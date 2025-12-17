🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Comme tous les mercredis, la commission de discipline a rendu son verdict concernant les incidents du week-end précédent en Ligue 1 et en Ligue 2.

Pas de dossier explosif à étudier pour la commission de discipline ce mercredi. Le principal fait concerne le match Lille-OM d’il y a deux semaines. En raison de craquage de fumigènes et de jets d’objet, la tribune nord de la Decathlon Arena sera fermée lors du prochain match.

DOSSIER EN INSTRUCTION

15e journée de Ligue 2 BKT : Amiens SC – EA Guingamp du samedi 22 novembre 2025

Comportement des supporters de l’Amiens SC : expressions orales à connotation discriminatoire à l’encontre du joueur Teddy BARTOUCHE (EA Guingamp)

Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé de mettre le dossier en instruction.

Après lecture du rapport d’instruction, la Commission prononce la sanction suivante :

Retrait d’un point avec sursis au classement sportif.

Fermeture pour deux matchs fermes de la tribune Nord du stade Crédit Agricole la Licorne.

La sanction prend effet immédiatement.

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Deux matchs de suspension ferme : Oussama EL AZZOUZI (AJ Auxerre), Romain PERRAUD (LOSC Lille)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis : Nathan NGOY (LOSC Lille)

Un match de suspension ferme : Clément AKPA (AJ Auxerre)

LIGUE 2 BKT

Un match de suspension ferme : Lucas MARONNIER (ESTAC Troyes), Yohan TAVARES (Stade Lavallois MFC), Jérémy HATCHI (EA Guingamp)

17e journée de Ligue 2 BKT : FC Annecy – Le Mans FC du vendredi 12 décembre 2025

Comportement de M. Sébastien MONCE, entraîneur des gardiens du Mans FC

Un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet immédiatement.

17e journée de Ligue 2 BKT : FC Annecy – Le Mans FC du vendredi 12 décembre 2025

Comportement de M. Mathieu CHALME, entraîneur adjoint du FC Annecy

Un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet immédiatement.

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 23 décembre 2025 à 00h00.

Zakaria ARISS (SC Bastia), Augustine BOAKYE (AS Saint-Étienne), Tom DUCROCQ (SC Bastia)

POLICE DES TERRAINS

15e journée de Ligue 1 McDonald’s : FC Lorient – Olympique Lyonnais du dimanche 7 décembre 2025

Comportement des supporters du FC Lorient : usage d’engins pyrotechniques ayant entrainé deux interruptions de la rencontre

Fermeture partielle pour quatre matchs fermes dont un par révocation du sursis de la tribune Sud du stade du Moustoir.

15e journée de Ligue 1 McDonald’s : LOSC Lille – Olympique de Marseille du vendredi 5 décembre 2025

Comportement des supporters du LOSC Lille : usage d’engins pyrotechniques, jets d’objets et expressions orales

Fermeture partielle pour un match ferme et un match avec sursis de la tribune Nord du stade Pierre-Mauroy Decathlon Arena.