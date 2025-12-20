ASSE Mercato : le plus gros flop de Kilmer identifié, il a coûté 22 M€ !

L’ASSE n’a pas lésiné sur les moyens l’été dernier, notamment pour renforcer sa défense. Mais après six mois, le constat s’impose : son Mercato estival n’a pas été une réussite…

Avec 77 buts encaissés en championnat la saison dernière, l’AS Saint-Étienne avait pris l’eau et elle l’a payé cash avec une relégation en Ligue 2. Abdelhamid, Cornud, les recrues défensives de l’été 2024 ne s’étaient pas imposées. Et pour retrouver l’élite, Kilmer Sports n’a pas hésité à sortir le chéquier cet été avec 25 M€ dépensés, dont 16,5 M€ pour des défenseurs et 6 M€ pour Pierre Ekwah, milieu défensif.

22,5 M€ pour renforcer le secteur défensif… et l’ASSE a la 16e défense de L2 !

Le site Evect revient ce vendredi sur les investissements de cet été, pas vraiment couronnés de succès puisqu’avec 25 buts encaissés en 17 matchs, l’ASSE, meilleure attaque de L2, a la 3e plus mauvaise défense de son championnat. Seuls Amiens (26) et Guingamp (30) font pire… « Sur le papier pourtant, les Verts ont mis les moyens avec plus de 16 millions d’euros investis sur six joueurs : Bernauer (1,5 millions), Lamba (6 millions), Annan (2 millions), Ferreira (3 millions), Stojkovic (3 millions) et Traoré (1 million). Pour autant, les nouvelles arrivées n’ont pas rendu plus hermétique l’équipe d’Eirik Horneland qui souffre des mêmes maux que la saison précédente : Difficultés dans la transition, latéraux pris dans le dos, erreurs individuelles, baisse de rythme et de concentration au cours des matchs », déplore le site dédié aux Verts. Aucun des six défenseurs recrutés cet été n’a donné satisfaction jusqu’ici. Mais la palme revient évidemment aux 6 M€ investis sur Ekwah, qui n’est jamais réapparu dans le Forez depuis la levée de son option d’achat…