ASSE : Horneland a une priorité au Mercato, elle va surprendre les supporters !

Eirik Horneland a évoqué le Mercato ce vendredi devant les médias. Et la première de ses attentes n’est peut-être pas celle qu’on aurait pu imaginer…

Avec 77 buts encaissés en championnat la saison dernière, l’ASSE avait pris l’eau et elle l’a payé cash avec une relégation en Ligue 2. Mais ses investissements de cet été (25 M€ investis au Mercato), n’ont pas vraiment été couronnés de succès puisqu’avec 25 buts encaissés en 17 matchs, l’ASSE, meilleure attaque de L2, a la 3e plus mauvaise défense de son championnat. Seuls Amiens (26) et Guingamp (30) ont font pire lors de la première partie de saison.

Si l’ASSE a bouclé la phase aller sur le podium de la Ligue 2, on peut s’attendre à ce que KSV corrige le tir au Mercato. L’Equipe annonce d’ailleurs 4 ou 5 arrivées, avec comme priorités un milieu défensif et un latéral gauche. Mais Eirik Horneland, interrogé ce vendredi en conférence de presse, n’est pas vraiment allé dans ce sens…

Horneland estime avoir un peu trop de joueurs

« Mais attentes sur ce Mercato ? Je ne sais pas, je n’ai pas vraiment d’attentes, a glissé le coach de l’ASSE. Il serait bien d’apporter plus de qualité à l’équipe mais mon envie, c’est de poursuivre la saison avec des joueurs déterminés à atteindre nos objectifs. On est peut-être un peu trop nombreux. J’ai beaucoup de joueurs à ma disposition. Il faut avoir le nombre idéal de joueurs et établir une hiérarchie, c’est le plus important. » Plus soucieux de dégraisser que de renforcer son groupe, donc, Horneland, à en croire ses propos.