ASSE : Horneland croit dur comme fer en lui, mais pas les supporters !

Eirik Horneland a évoqué la première partie de saison de l’ASSE ce vendredi devant les médias, ainsi que ses perspectives. Mais les supporters ne partagent pas vraiment son optimisme…

Avec 77 buts encaissés en championnat la saison dernière, l’AS Saint-Étienne avait pris l’eau et elle l’a payé cash avec une relégation en Ligue 2. Mais ses investissements de cet été (25 M€ investis au Mercato) n’ont pas vraiment été couronnés de succès puisqu’avec 25 buts encaissés en 17 matchs, l’ASSE, meilleure attaque de L2, a la 3e plus mauvaise défense de son championnat. Seuls Amiens (26) et Guingamp (30) ont font pire lors de la première partie de saison.

Pour Horneland, c’est juste une question de temps

Toutefois, l’ASSE a bouclé la phase aller sur le podium de la Ligue 2, et Eirik Horneland continue de croire en sa bonne étoile. « Le club est dans un processus de transition. On essaye de bâtir beaucoup de choses tout en ayant des résultats. Cette année à été assez folle. On est descendus en Ligue 2 mais on essaye d’avancer tous ensemble. Ce club mérite le succès et je suis très confiant par rapport à notre réussite. C’est une question de temps. Je crois au projet. Le propriétaire est investi, il y a une volonté de faire ce qu’il faut pour y arriver. » Un optimisme que ne partage pas vraiment le peuple vert. En tout cas en ce qui concerne directement Horneland. En effet, un sondage réalisé par Evect indique que seulement 17% voient en le Norvégien l’homme de la situation à l’ASSE. 43% estiment qu’il ne l’est pas. Et 40% ont des doutes.