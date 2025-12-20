ASSE : Gazidis et Horneland prennent un vilain tacle à Nice !

La presse niçoise a lancé le match entre l’OGC Nice et l’ASSE, dimanche en Coupe de France, en taclant le projet de Kilmer Sports chez les Verts, ainsi qu’Eirik Horneland…

Avec 77 buts encaissés en championnat la saison dernière, l’AS Saint-Étienne avait pris l’eau et elle l’a payé cash avec une relégation en Ligue 2. Mais ses investissements de cet été (25 M€ investis au Mercato) n’ont pas vraiment été couronnés de succès puisqu’avec 25 buts encaissés en 17 matchs, l’ASSE, meilleure attaque de L2, a la 3e plus mauvaise défense de son championnat. Seuls Amiens (26) et Guingamp (30) ont font pire lors de la première partie de saison.

La presse niçoise pas tendre avec l’ASSE

Toutefois, l’ASSE a bouclé la phase aller sur le podium de la Ligue 2, et Eirik Horneland continue de croire en sa bonne étoile. « Le club est dans un processus de transition. On essaye de bâtir beaucoup de choses tout en ayant des résultats. Ce club mérite le succès et je suis très confiant par rapport à notre réussite. C’est une question de temps», a confié le Norvégien ce vendredi en conférence de presse. Mais depuis l’arrivée de Kilmer Sports Ventures, la relégation et cette première partie de saison décevante ont fait perdre du crédit au projet KSV, et c’est ce que constate la presse niçoise aujourd’hui. Avant de recevoir l’ASSE, Nice-Matin a taclé Ivan Gazidis et Eirik Horneland. « Cet été et malgré la descente, les Verts version Kilmer du président Ivan Gazidis ont investi 25 M€ hors bonus sur le marché des transferts, note le quotidien régional. Ils ont ainsi effacé le record du mercato le plus onéreux de l’histoire pour un club de Ligue 2, jusqu’alors détenu par l’AS Monaco de Dmitri Ryboloviev (18,45 M€). Pour quel résultat ? Une décevante 2e place à la trêve avec seulement 30 points pris sur 51. Des achats à la réussite mitigée qui ne sont pas sans rappeler ceux d’Ineos depuis 2019 (Dolberg 20,5 M€, Nsoki 12,5 M€, Claude-Maurice 13 M€, Stengs 15 M€, Bambu 8 M€, Lotomba 7 M€, Viti 11,7 M€, Beka Beka 12 M€, Boha 18 M€, Moffi 22,5 M€), ce qui a refroidi l’envie d’investir des Anglais. […] Horneland ? Sa vision du football est décriée à tous points de vue sauf en interne. » N’en jetez plus !