RC Lens Mercato : du renfort en attaque, ça fait débat chez les Sang et Or

Par Laurent Hess - 21 Déc 2025, 20:00
Leader de Ligue 1, le RC Lens doit-il recruter un attaquant au Mercato d’hiver ? C’est notre débat…

« Ce ne serait pas du luxe »

« Perso, je pense que le RC Lens doit recruter un nouvel attaquant. La première place actuelle du RCL ne doit pas occulter ses manques et l’effectif me semble un peu juste offensive pour aller chercher une place européenne en fin de saison, voire mieux.

Thauvin et Edouard ont été de bonnes pioches cet été, mais derrière, eux, à part Saïd qui est en fin de contrat et le jeune Fofana, Pierre Sage n’a pas beaucoup de monde. Sima tarde à s’imposer, Guilavogui déçoit, Sotoca n’a toujours pas fait trembler les filets. Edouard reste sur de bonnes prestations en pointe et Thauvin est intouchable à droite, mais il me semble qu’un milieu offensif, un ailier gauche ou un attaquant de soutien pourrait permettre au RCL d’être plus performant offensivement. »

Laurent HESS

« Un renfort offensif me paraît nécessaire »

« Je pense également que le RC Lens devrait recruter en attaque cet hiver. Évidemment, un renfort ne viendra qu’en cas de départ dans ce secteur de jeu. Et, comme l’a souligné Laurent, il faudrait peut-être déjà préparer l’avenir étant donné que Saïd et Sotoca sont en fin de contrat, même si le premier cité pourrait prolonger. Le seul départ imaginable en attaque cet hiver est celui de Morgan Guilavogui, qui a certaines qualités, mais peut-être plus défensives qu’offensives dans cette équipe. C’est d’ailleurs pour cela que Pierre Sage l’utilise.

Reste à voir si Abdallah Sima sera aussi concerné, lui qui a été recruté l’été dernier. Je pense qu’il faudrait lui laisser un petit peu plus de temps, mais pour l’instant, on comprend pourquoi il ne joue pas beaucoup. Si une recrue débarque, il ne faudrait pas que cela bouche la progression d’Anthony Bermont, qui a montré qu’il n’était pas vraiment à l’aise dans un rôle de piston gauche. En attendant, si Lens veut être compétitif en Ligue 1 et en Coupe de France, un renfort offensif me paraît nécessaire, en plus d’un défenseur central et d’un piston gauche ».

William TERTRIN

