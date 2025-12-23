ASSE Mercato : Stassin et le Paris FC, c’est confirmé !

Lucas Stassin (ASSE) serait bien dans le viseur du Paris FC lors de ce mercato hivernal.

En quête cet hiver d’un renfort offensif, le Paris FC aurait coché le nom de Lucas Stassin. Depuis l’été dernier et la descente de l’ASSE en Ligue 2, l’attaquant belge voudrait quitter le club forézien. Et l’intérêt du PFC pour Lucas Stassin a été confirmé ce lundi par le Parisien. « Mais on voit mal Saint-Étienne qui avait demandé au Paris FC 42 millions d’euros (35 + 7 de bonus) le 1er septembre dernier, revoir ses prétentions à la baisse », nuance le quotidien régional.

Le PFC pense aussi à Kalimuendo

Mais Lucas Stassin ne serait pas le seul numéro 9 dans le viseur du club francilien. Toujours selon Le Parisien, le Paris FC serait aussi intéressé par Arnaud Kalimunedo et aurait pris des renseignements auprès de Nottingham Forest pour l’ancien joueur du Stade Rennais. Parti l’été dernier de Rennes pour rallier la Premier League, Arnaud Kalimuendo ne totalise que deux buts en 12 matchs disputés toutes compétitions confondues sous les couleurs de Forest.