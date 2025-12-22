ASSE : le verdict est tombé pour Bastia – Red Star, les Verts perdent une place au classement

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

La commission de discipline de la LFP a rendue ce lundi son verdict concernant l’incident ayant émaillé la rencontre de Ligue 2 entre Bastia et le Red Star (0-0).

Le 5 décembre dernier, le match de la 16e journée de Ligue 2 entre Bastia et le Red Star avait été interrompu à la 56e minute alors que le score était de parité (0-0). La raison ? Un supporter du club corse avait jeté un fumigène sur un joueur audonien. Le match n’a jamais repris et le dossier avait été mis en instruction par la LFP.

Le verdict ne fait pas les affaires de l’ASSE

Réunie ce lundi pour statuer de cet incident, la commission de discipline de la LFP a donné la victoire sur tapis vert au Red Star et a sanctionné Bastia d’un retrait d’un point avec sursis au classement et de la fermeture pour quatre matchs fermes de la tribune Est « Petrignani » du stade Armand-Cesari.

Avec ces trois points de plus, le club francilien passe de la cinquième à la deuxième place au classement et double notamment l’AS Saint-Étienne, qui chute donc à la troisième place. De son côté, le SCB reste bon dernier avec seulement huit points au compteur.