[21:47]FC Barcelone : la date du retour de Pedri est connue !
[21:14]ASSE : le verdict est tombé pour Bastia – Red Star, les Verts perdent une place au classement
[21:08]PSG : Safonov sort du silence après sa blessure
[20:45]OM Mercato : coup de théâtre pour Sofiane Diop (OGC Nice) ! 
[20:19]ASSE : déjà un coup dur pour Horneland avant Le Mans !
[19:58]CAN 2025 : l’Afrique du Sud s’offre l’Angola
[19:32]OL Mercato : accord trouvé avec le Real Madrid pour Endrick !
[19:09]FC Nantes : la réaction forte d’Anthony Lopes après Concarneau
[18:46]RC Lens Mercato : un énorme coup de pouce du LOSC pour Risser en janvier ?
[18:18]OL Mercato : les Gones annoncent un départ à 6 M€ (officiel)
ASSE : le verdict est tombé pour Bastia – Red Star, les Verts perdent une place au classement

Par Fabien Chorlet - 22 Déc 2025, 21:14
La commission de discipline de la LFP a rendue ce lundi son verdict concernant l’incident ayant émaillé la rencontre de Ligue 2 entre Bastia et le Red Star (0-0).

Le 5 décembre dernier, le match de la 16e journée de Ligue 2 entre Bastia et le Red Star avait été interrompu à la 56e minute alors que le score était de parité (0-0). La raison ? Un supporter du club corse avait jeté un fumigène sur un joueur audonien. Le match n’a jamais repris et le dossier avait été mis en instruction par la LFP.

Le verdict ne fait pas les affaires de l’ASSE

Réunie ce lundi pour statuer de cet incident, la commission de discipline de la LFP a donné la victoire sur tapis vert au Red Star et a sanctionné Bastia d’un retrait d’un point avec sursis au classement et de la fermeture pour quatre matchs fermes de la tribune Est « Petrignani » du stade Armand-Cesari.

Avec ces trois points de plus, le club francilien passe de la cinquième à la deuxième place au classement et double notamment l’AS Saint-Étienne, qui chute donc à la troisième place. De son côté, le SCB reste bon dernier avec seulement huit points au compteur.

