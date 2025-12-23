RC Lens : Sage a-t-il intérêt à associer Édouard et Fofana en pointe ? 

Pierre Sage pourrait-il envisager à associer Odsonne Edouard à Rayan Fofana à la pointe de l’attaque du RC Lens ? But Football Club lance le débat.

« Oui, le RC Lens serait moins lisible »

Pierre Sage aurait tout intérêt à pousser plus loin l’idée d’une association entre Rayan Fofana et Odsonne Édouard pour muscler l’attaque du RC Lens, avec Florian Thauvin installé en véritable numéro 10. Ce n’est pas une simple réflexion théorique : en évoquant cette option en conférence de presse, l’entraîneur lensois a clairement laissé entendre qu’il y pense sérieusement et qu’elle fait partie de ses pistes de travail à court terme. Cette configuration offrirait plusieurs avantages immédiats. Avec deux profils complémentaires devant, le Racing gagnerait en présence dans la surface, en capacité de fixation et en variété offensive. Le jeune Fofana apporterait sa fougue et son impact, tandis que l’expérimenté Édouard pourrait jouer sur sa puissance et son sens du but.

Derrière eux, Thauvin aurait plus de solutions, plus d’appuis, et surtout plus d’espace pour faire parler sa qualité de passe et sa vision du jeu. Face aux blocs bas, souvent problématiques, cette organisation rendrait le RC Lens beaucoup plus incisif. Et illisible. Elle permettrait de multiplier les situations dangereuses, de peser davantage dans les zones clés et de limiter la stérilité offensive observée par séquences. Surtout, cette solution apparaît comme une alternative intelligente au mercato hivernal. Les profils d’avant-centres fiables sont rares en janvier, souvent hors de prix, et pas toujours adaptés immédiatement. En capitalisant sur des joueurs déjà intégrés à l’effectif, Sage éviterait au RC Lens de dépenser de l’argent de manière aléatoire, tout en renforçant son attaque de façon cohérente et réfléchie. Une option audacieuse, mais surtout pragmatique, qui pourrait rapidement porter ses fruits. »

Bastien AUBERT

« Non, je serais d’avis à laisser Fofana sur le banc »

« Même si l’option d’une association entre Édouard et Fofana est plutôt intéressante, je serais plutôt d’avis à laisser le jeune formé au club sur le banc. L’équipe tourne plutôt bien dans ce système en 3-4-2-1, et même si Saïd ne fait pas toujours de grands matchs, il sait se montrer décisif cette saison. De son côté, Thauvin est évidemment indéboulonnable dans ce onze. À chaque fois que Fofana est entré, je ne l’ai pas forcément trouvé très impactant, on voit qu’il lui manque encore beaucoup de choses pour arriver à un niveau de titulaire.

Il a été très intéressant en Coupe de France, mais il faut quand même rappeler que ce n’était que face à une National 2. Pierre Sage a annoncé qu’il aura plus de temps de jeu en deuxième partie de saison, mais attention à ce que cela ne bouleverse pas l’équilibre de l’équipe. À choisir, je préfère effectivement le voir associé à Édouard s’il doit démarrer en tant que titulaire, cela pourrait l’aider étant donné les caractéristiques différentes des deux joueurs. Mais en attendant, il doit clairement travailler pour s’améliorer et pouvoir apporter un vrai plus en cas d’entrée en jeu. Et seulement là, on pourrait l’imaginer comme titulaire ».

William TERTRIN