ASSE Mercato : la première signature de l’hiver est connue !

Paul Eymard devrait signer son premier contrat professionnel avec l’ASSE après avoir fêté ses 18 ans.

Considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation de l’AS Saint-Étienne, Paul Eymard aurait enfin décidé de son avenir. Après plusieurs mois de négociations et malgré les convoitises de plusieurs cadors européens, dont l’Inter Milan et le RB Leipzig, le jeune milieu de terrain français aurait choisi de signer son premier contrat professionnel avec l’ASSE, confirment ce vendredi nos confrères de Peuple Vert.

Eymard va signer en janvier

Encore sous contrat aspirant jusqu’en juin prochain, Paul Eymard devrait signer son nouveau contrat avec son club formateur dès qu’il sera majeur, c’est-à-dire à partir du 5 janvier prochain. Le club du Forez tient ainsi sa première signature de l’hiver, à l’approche de l’ouverture officielle du mercato hivernal, prévue le 1er janvier prochain.

Cette saison, l’international français U17 a disputé trois matchs avec les Verts. Il était notamment titulaire lors du dernier match de l’année 2025. C’était en 32e de finale de la Coupe de France contre l’OGC Nice (2-1).