RC Lens Mercato : l’avenir d’Adrien Thomasson fait débat au Racing 

L’avenir d’Adrien Thomasson fait débat au RC Lens. Nos deux journalistes Bastien Aubert et William Tertrin en débattent.

« Leca va lui trouver un successeur »

« Adrien Thomasson a clairement affirmé qu’il était prêt à explorer de nouveaux horizons et le RC Lens n’a pas intérêt à se mettre en posture d’obligation pour le retenir. Même s’il s’y sent bien, le milieu de terrain de 32 ans a répété à plusieurs reprises la possibilité de quitter l’Artois et son parcours montre qu’il ne prolonge jamais dans un club. Sauf exception unique au RC Strasbourg pendant la période Covid. Certes, l’abattage, la capacité à organiser le jeu et l’influence de l’ancien Canari sur son équipe font un bien fou aux Sang et Or mais le Racing doit rester pragmatique et anticiper l’avenir.

Avec Jean-Louis Leca à la tête du recrutement, le RC Lens peut légitimement espérer dénicher un jeune milieu de terrain capable d’apporter énergie et créativité sur le terrain, tout en assurant la transition après le départ de Thomasson. À mon sens, cette saison devrait donc être la dernière du meneur du Racing… avec une qualification en Ligue des Champions en cadeau de départ ? »

Bastien AUBERT

« Un profil précieux que le RC Lens ne peut se permettre de perdre »

« Même si personne n’est indispensable, Adrien Thomasson doit absolument rester au RC Lens si le club veut concrétiser ses ambitions actuelles et continuer sa progression dans l’élite du football français. Le milieu de terrain de 32 ans est l’un des joueurs les plus influents de l’équipe, capable d’organiser le jeu, de créer des occasions et d’apporter de la stabilité au cœur du jeu lensois : il figure dans le top des passeurs et créateurs de jeu de Ligue 1 cette saison. De plus, son rôle de capitaine et de leader, notamment en poussant l’équipe à rester concentrée alors que Lens pointe en tête après la première moitié de saison, prouve qu’il est indispensable à la dynamique collective. Il n’a pas menti en assurant qu’il était pleinement concentré sur sa saison, étant donné qu’il a été doublement décisif à Toulouse ce vendredi soir.

Laisser partir Thomasson serait prendre un risque majeur pour un club qui vise l’Europe chaque saison, même si ce n’est pas l’objectif officiel. Son expérience, sa vision du jeu et sa constance sont difficiles à remplacer par un jeune joueur encore en formation, surtout à un poste si crucial pour la construction du jeu lensois, et ce même malgré l’arrivée d’Haidara. De plus, il est épanoui à Lens et les discussions sur une prolongation ne sont pas fermées, ce qui donne au club une vraie chance de le sécuriser sur le long terme. S’appuyer sur un joueur de ce calibre permet de maintenir la qualité collective et l’identité de jeu instaurées cette saison. Bref, Thomasson est une pierre angulaire et un profil précieux que le RC Lens ne peut se permettre de perdre maintenant ».

William TERTRIN