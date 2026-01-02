PSG Mercato : Luis Enrique a réglé le gros casse-tête de janvier

Le Paris Saint-Germain lance 2026 avec la certitude d’avoir bâti un groupe capable de tenir la route, y compris dans la tempête. Après une première partie de saison marquée par une cascade de forfaits chez les cadres, la dynamique collective est restée intacte, comme en témoignent les excellents résultats : Paris pointe dans le haut de la Ligue 1 et tient sa place parmi les favoris en Ligue des champions. Luis Enrique, épaulé par la direction sportive, affiche une confiance sans faille dans la qualité et la profondeur de son effectif. Le club de la capitale valorise une gestion experte et réfléchie de ses ressources, même lorsque les aléas frappent fort.

Peu de mouvements prévus en janvier : priorité à la stabilité

Dans ce contexte, le mercato d’hiver a suscité beaucoup de questions, mais il ne devrait être qu’une parenthèse discrète. En effet, selon Le Parisien, le PSG n’envisage pas de révolution à court terme : seuls des remplacements ciblés seraient activés en cas de départ imprévu.

Cette politique illustre la volonté de Luis Enrique de préserver la stabilité de l’équipe et de ne pas bouleverser un groupe qui, malgré l’adversité, a su garder le cap. L’entraîneur parisien l’a d’ailleurs répété à plusieurs reprises : il n’aura aucun mal à utiliser les titis à sa disposition. Les discussions et pistes prioritaires concernent déjà le mercato estival : la direction peaufine dans l’ombre ses futurs ajustements, bien davantage qu’un chamboulement immédiat.

Blessures en série : quels titulaires et remplaçants impactés cette saison ?

La liste des joueurs impactés pourrait donner le vertige à beaucoup d’entraîneurs. Depuis la finale de la Ligue des champions remportée à Munich, seuls Willian Pacho et Vitinha ont été totalement épargnés parmi les cadres. Pour tous les autres, les pépins physiques se sont multipliés : Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Fabian Ruiz, Désiré Doué ou encore Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. En seconde ligne, les nouveaux et les habituels « doublures » ont eux aussi été concernés, à l’image de Lucas Chevalier, Lucas Beraldo, Senny Mayulu ou Kang-In Lee.

Cette hécatombe n’a pas empêché Paris de préserver sa compétitivité, preuve de la densité et de la résilience du groupe. À ce titre, la trajectoire de Désiré Doué, récemment récompensé du titre de Golden Boy 2025, symbolise cette capacité à rebondir au sein d’un effectif soudé.

Le point sur les cadres disponibles et les solutions parisiennes

Le départ de Gianluigi Donnarumma cet été aurait pu déséquilibrer l’édifice parisien. Mais la direction, convaincue du potentiel collectif, a su miser sur la rotation et la montée en puissance de jeunes profils comme Chevalier, qui a été éclipsé par Safonov. Malgré la blessure de piliers tels que Marquinhos ou Dembélé — souvent fragilisé dans sa carrière mais toujours capable de flashs décisifs — le staff s’est appuyé sur un effectif large, mûrement bâti et paramétré pour encaisser les imprévus. Les statistiques d’Ousmane Dembélé — 14 matchs, 4 buts, 4 passes décisives et un ratio de titularisation en retrait suite aux blessures — démontrent malgré tout son impact lorsque l’état physique le permet.

À Paris, la résistance du groupe, la polyvalence de ses éléments et l’expérience de gestion de crise sont devenues des atouts incontournables. L’effectif demeure sous contrôle, y compris dans la perspective d’un retour des convalescents ou du recrutement estival ciblé.

Avec une telle force de caractère, le PSG se projette sereinement : cap maintenu en janvier, mais déjà l’esprit tourné vers un été de renouveau, preuve de la maturité d’un club jamais rassasié d’ambition.