PSG Mercato : deux postes ciblés cet hiver, les priorités de Luis Enrique sont connues

Ce mercato d’hiver 2025 s’ouvre dans une atmosphère extraordinairement calme du côté du Paris Saint-Germain. Le club assume sa volonté de s’inscrire dans une stratégie à long terme, misant d’abord sur ses jeunes et sur la stabilité d’un effectif désormais enrichi, tout en gardant l’œil sur d’éventuelles occasions en défense et au milieu. L’ère du grand chantier hivernal semble révolue : Paris avance prudemment, convaincu de la valeur de sa jeunesse et du travail mené par Luis Enrique.

La stratégie affichée par le PSG pour cet hiver

L’hiver dernier avait vu débarquer d’énormes profils, comme Kvaratskhelia, et une rotation significative dans l’effectif parisien. Cette année, la donne a changé. Luis Campos, homme fort du recrutement, l’a clairement exprimé : le projet ambitionne désormais de privilégier la formation interne, pour bâtir une identité forte et durable autour de joueurs maison. Avec une profondeur de banc retrouvée et grâce à des recrues comme Lucas Chevalier, le club se sent davantage armé pour résister aux imprévus. Un climat de sérénité émane du staff, qui aborde le marché hivernal sans sentiment d’urgence ni volonté effrénée de se renforcer.

Les jeunes du centre de formation, piliers inattendus

Cet hiver, la transformation de l’effectif parisien s’incarne surtout par la confiance accordée aux titis, ces jeunes du centre de formation qui ont su saisir leur chance. Les Boly, Mbaye, Jangeal, Kamara, Nsoki ou encore Ndjantou ont tous été utilisés cette saison, profitant au départ des blessures pour s’affirmer et installer une dynamique nouvelle. Le coach espagnol, en fidèle promoteur de la jeunesse, n’a pas hésité à relancer ces espoirs qui, match après match, confirment le bien-fondé du projet.

Quelles potentielles arrivées ou départs ?

Selon Foot Mercato, rien ne presse pour le PSG, mais la direction sportive reste attentive à deux postes jugés stratégiques : un défenseur pour pallier la possible sortie de Lucas Beraldo, et un milieu de terrain pour densifier la rotation. Le départ éventuel du Brésilien en défense s’étudie en coulisse, à l’image des décisions prises récemment autour de ce dossier. Cependant, si le club franchit un nouveau cap cette saison, c’est d’abord par l’intégration de profils prometteurs, ciblant de jeunes talents à la marge de progression évidente et capables de s’adapter rapidement aux exigences du groupe. Aucun recrutement ne sera validé sans cette cohérence ; il ne s’agit plus de multiplier les achats, mais de peaufiner un groupe stable et ambitieux.

Les ambitions de Luis Enrique pour la suite de la saison

Luis Enrique, fidèle à sa ligne directrice, répète sa satisfaction devant l’équilibre actuel de son effectif. La grande priorité du staff reste la reconstruction durable d’une équipe type, capable de retrouver la constance qui a brillé sur la scène européenne lors du printemps 2025. Derrière l’écran du mercato, Paris veut avant tout protéger sa dynamique collective, façonner la confiance des jeunes et viser une deuxième partie de saison sereine, sans revivre les montagnes russes de l’an dernier.

Alors que le mercato s’apprête à ouvrir ses portes, Paris regarde loin devant : changement d’ère, montée des titis, et envie intacte de trôner sur le football français et européen. La stabilité, cette année, devient sans doute la plus belle des recrues pour le PSG.