Toulouse – RC Lens (0-3) : pourquoi Thauvin a chambré Cresswell

Lors de Toulouse-Lens (0-3) en ouverture de la 17e journée de Ligue 1 (0-3), Florian Thauvin a chambré le Toulousain Charlie Cresswell après le premier but des Sang et Or. Adrien Thomasson a expliqué pourquoi…

A mi-saison de Ligue 1, le RC Lens a décroché le titre honorifique de champion d’automne grâce à sa large victoire à Toulouse (3-0), désormais certain de terminer la phase aller du championnat devant le Paris Saint-Germain quel que soit le résultat du PSG contre le Paris FC dimanche soir. Au Stadium, le RC Lens a signé une 7e victoire consécutive pour ouvrir l’année 2026 du bon pied. En supériorité numérique dès la 23e minute après le rouge d’Emersonn suite à une faute sur Édouard, les Sang et Or ont trouvé la faille à la 57e grâce à Saïd, avant de dérouler.

C’est Cresswell qui avait tiré le premier

Sur l’ouverture du score, le champion du monde 2018 Florian Thauvin a tiré la langue à son adversaire Charlie Cresswell, qui l’avait chauffé un peu plus tôt dans le match alors que le Lensois réclamait un pénalty. Dans les vestiaires au coup de sifflet final, Thauvin et son capitaine Adrien Thomasson ont d’ailleurs plaisanté sur le sujet. « Je l’ai chambré parce qu’il nous a chambrés toute la première mi-temps. On s’était dit que le premier but qu’on marquerait, il fallait aller le voir et lui en toucher deux mots », a expliqué le milieu lensois au micro de Ligue 1+. « C’est Flo qui s’est sacrifié pour nous. Je suis fier de lui parce qu’il est resté très calme malgré la poussette et le chambrage. C’est ça l’expérience. C’est savoir taquiner, chambrer au bon moment tout en restant calme. Il a su le rester. » Le chambrage de Thauvin lui a valu les sifflets du Stadium à sa sortie en seconde période.