Alors que Luis Enrique a vu rouge face au Paris FC (2-1), le PSG se prépare à un coup retentissant au mercato.

La victoire face au Paris FC (2-1) n’a pas suffi à calmer Luis Enrique. Agacé par les interruptions répétées de la rencontre, l’entraîneur espagnol a laissé éclater sa colère après le coup de sifflet final, livrant un discours aussi long que tranchant… sur les sifflets descendus des tribunes.« Pourquoi j’étais énervé à la fin du match ? Je n’ai vu aucun arrêt dans les autres stades, pourtant on nous dit tout, mais ils n’arrêtent les matchs qu’au Parc des Princes, a-t-il pesté. On va à Lyon, on va à Nantes, on va à Marseille, on accepte l’ambiance, personne n’arrête le match. Je suis en colère parce qu’on arrête seulement les nôtres. Dans tous les stades qu’on visite, il y a des chants contre le gardien, des chants contre le club, des chants contre le président, des chants contre tout… C’est ça la critique. »

Fabian Ruiz, le chouchou en danger

Et la nervosité de Luis Enrique pourrait ne pas retomber de sitôt. Selon Estadio Deportivo, le technicien espagnol pourrait voir l’un de ses hommes de confiance quitter Paris dans les mois à venir. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Fabian Ruiz n’a toujours pas prolongé avec le PSG. En cas d’échec des discussions, le club de la capitale pourrait envisager une vente afin d’éviter un scénario délicat sur le plan contractuel. En Espagne, la situation est suivie de très près. Le Betis Séville est plus que jamais sur le coup pour rapatrier Fabian Ruiz. Le club andalou sait que le milieu de terrain nourrit le rêve de revenir un jour dans son club formateur, où tout a commencé pour lui.

Un coup dur pour Luis Enrique au PSG ?

Mais l’opération s’annonce complexe. Fabian Ruiz perçoit aujourd’hui un salaire très confortable à Paris, difficilement compatible avec les finances du Betis. De plus, une prolongation au PSG reste une option crédible à court terme. Si un retour à Séville venait malgré tout à se concrétiser, ce serait un véritable coup de tonnerre sur le marché. Pour le Betis, ce serait un coup de maître, symbole de ses ambitions grandissantes en Liga. Pour le PSG, une perte lourde, tant Fabian Ruiz est apprécié par Luis Enrique pour son intelligence tactique et sa fiabilité.