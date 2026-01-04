PSG Mercato : Paris en pince pour le remplaçant désigné de Yamal au FC Barcelone

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le Paris Saint-Germain s’intéresse de près à Yan Diomandé, le jeune ailier ivoirien de 19 ans de RB Leipzig, selon les dernières rumeurs de mercato, relayées par talkSPORT. Auteur d’une saison impressionnante depuis son arrivée en Allemagne (7 buts et 4 passes décisives en 16 matchs), Diomandé est actuellement à la CAN avec la Côte d’Ivoire.

Depuis son passage remarqué à Leganés en Espagne, où il avait commencé à se faire un nom, le joueur a rapidement attiré l’attention des géants européens. Leipzig, qui l’a recruté l’été dernier contre 20 millions, n’a aucunement l’intention de se séparer de sa jeune star en plein milieu de saison. Toutefois, le PSG et d’autres clubs prestigieux comme Bayern Munich, Manchester United et Tottenham Hotspur ont déjà manifesté leur intérêt. Le nom de Diomandé a d’ailleurs été associé au FC Barcelone dans le cas d’un éventuel départ de Lamine Yamal.

Un transfert à 60 millions d’euros ?

Si Leipzig affiche un prix initial de 100 millions d’euros, les observateurs du marché estiment qu’une transaction autour de 60 millions d’euros pourrait être envisageable, surtout à l’été prochain. Pour Paris, l’acquisition de Diomandé pourrait renforcer un secteur offensif déjà riche mais parfois en manque de profondeur sur les ailes, en particulier face aux compétitions multiples cette saison.

Le profil de Diomandé — rapide, technique et capable de créer des occasions décisives — correspond à la vision offensive du PSG, qui cherche régulièrement à combiner jeunes talents prometteurs et joueurs confirmés. Son expérience précoce en Bundesliga et ses performances en sélection nationale font de lui un pari à la fois sportif et stratégique pour le club parisien.

Alors que la fin de la CAN approche, le PSG pourrait intensifier ses contacts avec l’entourage du joueur pour préparer un transfert estival, évitant ainsi de perturber sa progression en plein tournoi international. Avec le profil de Diomandé et son potentiel énorme, le club de la capitale pourrait frapper un grand coup sur le marché des transferts 2026.