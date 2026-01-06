RC Lens Mercato : l’ancien flop des Sang et Or Oscar Cortés va rebondir en Argentine

Arrivé en Europe avec tous les espoirs d’un prodige colombien, l’ancien joueur du RC Lens, Oscar Cortés, s’apprête à tourner une nouvelle page de sa jeune carrière.

L’été 2023 marque un tournant pour Oscar Cortés. À 20 ans, il quitte les Millonarios en Colombie pour porter le maillot du RC Lens, où il est rapidement présenté comme l’un des plus grands espoirs de sa génération. Les projecteurs sont braqués sur ce jeune attaquant appelé à s’imposer en Ligue 1.

Pourtant, la belle histoire tourne vite court. Cortés peine à convaincre dans l’effectif lensois, bousculé par l’intensité du championnat et la concurrence. Les occasions de briller se font rares, malgré un potentiel encore intact. Et après seulement 4 matchs disputés au RCL (1 but, 1 passe décisive), le club artésien opte alors pour une succession de prêts afin de lui offrir les minutes qui lui échappent dans le Nord.

Direction Huracan

Mais l’hiver 2023-2024 ouvre un chapitre délicat pour le joueur. Prêté aux Glasgow Rangers, il découvre l’Écosse… et la dureté du football britannique. La poisse s’en mêle : des blessures à répétition viennent freiner net sa progression – son passage tourne au calvaire et se solde finalement par un transfert définitif, sans avoir véritablement convaincu. On le retrouve ensuite à l’été, fraîchement envoyé du côté du Sporting Gijón, en D2 espagnole, pour donner un nouvel élan à sa trajectoire. Mais là encore, le destin est cruel. La magie n’opère pas : seulement cinq petites apparitions en championnat. Le manque de rythme, les automatismes difficiles à trouver…

L’aventure ibérique s’interrompt rapidement, preuve que la marche européenne reste encore trop haute pour Cortés à ce stade. L’officialisation de l’arrêt de son prêt en Espagne doit précéder tout nouveau transfert, un point de passage administratif avant de rebondir ailleurs. Et c’est l’Argentine qui pourrait offrir à Oscar Cortés sa bouffée d’air. Le CA Huracan, l’un des clubs historiques de Buenos Aires, souhaite en effet l’accueillir sous la forme d’un prêt. Pour l’attaquant, revenir en Amérique du Sud, sur un continent où il a déjà prouvé sa valeur, sonne comme une chance en or de relancer la machine. La trajectoire d’Oscar Cortés rappelle à quel point le saut du monde sud-américain vers l’Europe reste semé d’embûches.