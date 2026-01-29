PSG : Paris communique officiellement pour Kvaratskhelia… avec une version différente

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Le PSG a publié ce jeudi une mise à jour médicale concernant son effectif suite au match de Ligue des champions face à Newcastle, disputé la veille au Parc des Princes dans le cadre de la 8ᵉ journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions.

📋 L’information principale

L’attaquant Khvicha Kvaratskhelia souffre d’une entorse de la cheville droite contractée mercredi soir au cours de la rencontre contre Newcastle.

👉 Selon le communiqué du club, la blessure nécessitera une période d’indisponibilité d’environ 8 à 10 jours. Une version différente de ce qui avait été annoncé, étant donné qu’une absence de deux semaines était évoquée.

Cette absence intervient dans un contexte délicat pour le PSG, qui n’a pas réussi à s’imposer face aux Magpies (1-1) et doit désormais disputer les barrages pour accéder aux huitièmes de finale de la Ligue des champions.

🧠 Contexte du match

Lors de cette 8ᵉ journée, le PSG avait ouvert le score grâce à Vitinha en première période, avant que Joe Willock n’égalise juste avant la mi-temps pour Newcastle. Malgré des opportunités, notamment un penalty arrêté par le gardien Nick Pope en début de match, les Parisiens n’ont pu faire la différence.

Ce résultat, 1-1, n’a pas permis à Paris de se qualifier directement pour les huitièmes de finale, et le club devra passer par le tour de barrage.