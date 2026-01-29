PSG : Kvaratskhelia blessé contre Newcastle, le verdict est confirmé !

Le Paris Saint-Germain devra composer sans Khvitcha Kvaratskhelia pendant deux semaines. L’ailier géorgien, victime d’une entorse à la cheville droite lors du match nul face à Newcastle en Ligue des champions, a passé ses examens ce jeudi. Bonne nouvelle pour le joueur et son club : aucune fracture n’a été décelée, écartant ainsi le pire scénario.

Kvaratskhelia touché à la cheville face à Newcastle

L’incident est survenu mercredi, lors de la confrontation décisive contre les Magpies pour le dernier match de la phase de groupes. Blessé dès la 22e minute, Khvitcha Kvaratskhelia a dû laisser sa place à Désiré Doué, suscitant une vague d’inquiétude instantanée sur le banc parisien. Les images ont provoqué quelques sueurs froides, tant pour les supporters que dans le staff.

Entorse sans fracture : le verdict médical

Rassurant, le bilan des examens effectués au lendemain du match vient apaiser les craintes initiales. Le diagnostic fait état d’une simple entorse de la cheville droite, sans lésion osseuse. Ce point est crucial pour le PSG, car il conditionne une reprise rapide de l’entraînement pour le joueur.

Retour à l’entraînement prévu dans deux semaines

Comme annoncé par des médias géorgiens, l’indisponibilité annoncée est d’environ deux semaines, confirme L’Équipe, une durée limitée pour une blessure de ce type à ce niveau de compétition. Sauf complication, Kvaratskhelia pourrait donc réintégrer le groupe parisien en février, pour préparer l’échéance européenne à venir. Le staff médical privilégie la prudence, tout en restant confiant pour un retour en pleine possession de ses moyens.

Quel impact sur le PSG ?

Cette absence, même courte, prive le PSG de l’un de ses atouts offensifs majeurs. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 7 matchs de Ligue des champions cette saison, Kvaratskhelia représente près de 30 % de l’efficacité offensive du club sur la scène européenne. Si l’équipe devra s’adapter temporairement, la confirmation d’une absence limitée à deux semaines est un vrai soulagement.

Dans l’attente, les supporters peuvent souffler : plus de peur que de mal pour leur ailier, dont la saison reste lancée sur d’excellentes bases. Un rebond rapide est attendu pour l’international géorgien, déjà décisif à maintes reprises sous les couleurs parisiennes.