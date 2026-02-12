À LA UNE DU 12 FéV 2026
PSG : un joueur du RC Lens veut offrir le Ballon d’Or à un partenaire de Dembélé

Par Raphaël Nouet - 12 Fév 2026, 08:00
Joao Neves, Vitinha et Ousmane Dembélé.
Pour le milieu du RC Lens Adrien Thomasson, le meilleur joueur du monde actuellement n’est pas le Ballon d’Or Ousmane Dembélé mais son coéquipier au PSG Vitinha.

Mercredi soir, L’After avait posé son studio à Lens, où Adrien Thomasson, Pierre Sage et Jean-Louis Leca ont notamment été interviewés. Surprise de la saison, le Racing tient la dragée haute au PSG au sommet du classement de Ligue 1. Et il rêve en plus de décrocher la première Coupe de France de son histoire. Pour Thomasson, cette réussite est avant tout celle de son entraîneur, qui a su se mettre tout le groupe dans la poche grâce à une rigueur de tous les instants. Mais le milieu lensois reste admiratif du PSG, où joue le meilleur joueur du monde, selon lui. Et ce n’est pas Ousmane Dembélé…

« Vitinha est pour moi le meilleur joueur du monde »

« Vitinha est pour moi le meilleur joueur du monde actuellement. J’adore tout chez lui. Il peut marquer de loin, dicte le rythme. Et puis, il a cette capacité à fuir le duel. » Peu de monde viendra contester cette analyse, tant le Portugais est impressionnant depuis deux saisons maintenant. Arrivé sur la pointe des pieds en provenance du FC Porto à l’été 2022, d’abord maltraité et rabaissé par des joueurs comme Lionel Messi, il a fini par trouver la confiance avec l’arrivée de Luis Enrique. Et exploite aujourd’hui son immense potentiel.

Alors, Vitinha Ballon d’Or 2026 ? Ce sera compliqué. D’abord parce qu’il faudrait que le PSG aille une nouvelle fois au bout en Champions League, ensuite parce qu’il s’agit d’une Coupe du monde et que le lauréat du BO est généralement issu des rangs de la nation victorieuse…

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

14/02 : Paris FC-RC Lens (22e journée de Ligue 1)
21/02 : RC Lens-AS Monaco (23e journée de Ligue 1)
27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)
05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)
08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)
15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)
22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)
12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)
22/04 : Demi-finales de Coupe de France
26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)
03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

