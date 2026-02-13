Stade Rennais – PSG : Tambouret prévoit un gros bouleversement, Luis Enrique en gestion

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Voici les compos probables du match entre le Stade Rennais et le PSG.

Ce vendredi soir, en ouverture de la 22e journée de Ligue 1, le Stade Rennais accueille le PSG dans un contexte un peu particulier. En effet, le SRFC vient de se séparer d’Habib Beye, et devra faire sans Frankowski, Jacquet, Aït Boudlal, ou encore Kamara. En l’absence de deux défenseurs centraux titulaires, l’entraîneur intérimaire Sébastien Tambouret pourrait opter pour un gros bouleversement avec une défense à 4, avec 3 milieux et 3 attaquants, mais sans Lepaul, Nordin, ou encore Al-Tamari, selon L’Équipe.

Côté parisien, Luis Enrique devra prendre en compte le barrage aller de Ligue des Champions mardi prochain face à Monaco, et certains changements sont donc attendus dans sa compo, un peu moins d’une semaine après le carton lors du Classique contre l’OM (5-0). Mais toujours pas de Chevalier à l’horizon a priori…

Les compos probables

Stade Rennais : Samba – Seidu, Rouault, Brassier, Merlin – Camara, Rongier (cap), Cissé – Szymański, Embolo, Blas.

PSG : Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery (cap), Neves, Lee – Doué, Ramos, Kvaratskhelia.