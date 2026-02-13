À LA UNE DU 13 FéV 2026
[09:41]Revue de presse espagnole : terrible stat pour Flick au FC Barcelone, quatre finales pour Arbeloa avec le Real Madrid
[09:17]OM : outre Beye, un ancien coach de Ligue 1 contacté… et il a déjà donné sa réponse !
[08:53]RC Lens : c’est confirmé pour Cahuzac… chipé par Haise au Stade Rennais ?
[08:35]Stade Rennais – PSG : Tambouret prévoit un gros bouleversement, Luis Enrique en gestion
[08:11]FC Barcelone : le Barça prévoit de grosses représailles après la correction face à l’Atlético
[07:48]OM : une réunion a eu lieu entre Benatia et Beye, Longoria sonne l’alerte !
[07:28]FC Nantes : deux changements à prévoir pour Kantari face à l’AS Monaco ?
[07:12]RC Lens : une grande nouvelle est tombée, les supporters peuvent jubiler !
[07:00]PSG, OM : l’Argentine défend Balerdi et se paye Dembélé !
[06:00]ASSE : Montanier doit-il insister avec Stassin ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais – PSG : Tambouret prévoit un gros bouleversement, Luis Enrique en gestion

Par William Tertrin - 13 Fév 2026, 08:35
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Voici les compos probables du match entre le Stade Rennais et le PSG.

Ce vendredi soir, en ouverture de la 22e journée de Ligue 1, le Stade Rennais accueille le PSG dans un contexte un peu particulier. En effet, le SRFC vient de se séparer d’Habib Beye, et devra faire sans Frankowski, Jacquet, Aït Boudlal, ou encore Kamara. En l’absence de deux défenseurs centraux titulaires, l’entraîneur intérimaire Sébastien Tambouret pourrait opter pour un gros bouleversement avec une défense à 4, avec 3 milieux et 3 attaquants, mais sans Lepaul, Nordin, ou encore Al-Tamari, selon L’Équipe.

Côté parisien, Luis Enrique devra prendre en compte le barrage aller de Ligue des Champions mardi prochain face à Monaco, et certains changements sont donc attendus dans sa compo, un peu moins d’une semaine après le carton lors du Classique contre l’OM (5-0). Mais toujours pas de Chevalier à l’horizon a priori…

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Les compos probables

Stade Rennais : Samba – Seidu, Rouault, Brassier, Merlin – Camara, Rongier (cap), Cissé – Szymański, Embolo, Blas.

PSG : Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery (cap), Neves, Lee – Doué, Ramos, Kvaratskhelia.

PSGStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : PSG, Stade Rennais