Incroyable mais vrai, la préfecture d’Ille-et-Vilaine a interdit la présence de supporters de l’OM aux abords et dans le Roazhon Park vendredi soir à l’occasion du match entre le Stade Rennais et le PSG !

Celle-là, ils ne nous l’avaient encore jamais faite ! Il faut aussi reconnaître le mérite des autorités, qui parviennent à se renouveler dans leur bêtise… Depuis trop longtemps, les préfets publient des arrêtés pour interdire la venue de supporters adverses à des matches ou limiter leur nombre. Souvent, les raisons justifiant ce type de décisions sont ridicules. Mais le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de placer la barre à un niveau jamais atteint ! En prévision du match entre le Stade Rennais et le PSG vendredi soir, il a décidé d’interdire la présence de supporters… marseillais !

Et pourquoi pas le FC Nantes aussi ?

Oui, oui ! C’est le compte X beOM qui est tombé sur cette pépite. Comme il y a énormément de supporters marseillais dans Rennes et ses environs, le préfet craint que ceux-ci ne se présentent au Roazhon pour se venger de l’humiliation subie dimanche par leur club au Parc des Princes. C’est pourquoi il a décidé d’interdire tout logo de l’OM aux alentours du stade… Pourquoi pas celui du FC Nantes, rival du Stade Rennais en mauvaise posture, ou de tout autre rival du PSG, comme l’OL ?!?

Voilà en tout cas une interdiction qui devrait faire des petits à l’avenir. Sachant que les supporters de l’OM sont présents en nombre sur tout le territoire, chaque arrêté pourrait les concerner à l’avenir, même quand ils ne sont strictement pas intéressés par le match en question !

