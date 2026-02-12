Equipe de France : Risser (RC Lens) menace Chevalier (PSG), Deschamps confirme !

En marge du tirage au sort de la Ligue des nations, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a évoqué la situation de Lucas Chevalier au PSG. Et la saison remarquable de Robin Risser avec le RC Lens…

Après la Coupe du monde au Canada, au Mexique et aux États-Unis (11 juin-19 juillet), l’équipe de France disputera, à l’automne prochain, la Ligue des nations. Elle connait ses adversaires. En présence de Didier Deschamps, même si ce dernier ne devrait plus être à sa tête, c’est de la main de de Pepe, l’ancien défenseur du Real Madrid, que le tirage a été effectué. Et le Portugais n’a pas été clément avec l’équipe de France. En effet, la France a été placée dans le groupe 1 de la Ligue des nations A, en compagnie de l’Italie, de la Belgique et de la Turquie. Un groupe très relevé.

Deschamps suit Butez (Côme) et Risser (RC Lens)

En marge du tirage, le sélectionneur tricolore a été interrogé sur le cas de Lucas Chevalier, qui a perdu sa place au PSG. Et il a fait entendre que si l’ancien lillois ne retrouvait pas de temps de jeu, il pourrait faire d’autres choix cet été… « Au mois d’octobre, beaucoup disaient que Chevalier allait peut-être prendre la place de Mike Maignan donc ça va vite dans le foot, a glissé Deschamps à la Chaîne L’Equipe. D’ici mars il peut se passer beaucoup de choses. Les gardiens, comme certains joueurs, peuvent avoir une période où ils sont moins bien, moins jouer, même si le poste de gardien est un poste spécifique. Si Lucas ne joue pas ? Ne me posez pas la question, on verra en temps et en heure, je vous laisse animer les débats, il y aura une réflexion approfondie parce que c’est un poste particulier, évidemment que jouer c’est important, il y a un numéro 1, 2, 3… » et à lui d’ajouter… « Jean Butez et Robin Risser ? Je ne vais pas dire que tout le monde a sa chance, ce sont des bons gardiens, on les suit, ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas été sélectionnés… Sans entrer dans le détail parce que vous allez interpréter, mais le poste de gardien est très spécifique… l’expérience et le vécu le sont. Mais si je vous dis ça, vous allez vous dire « ça y est il va prendre les mecs qui ne jouent pas », mais ça rentre dans la réflexion. On a encore du temps, il faudra voir, mais évidemment que la situation de Lucas n’est pas la meilleure pour lui, pour nous… mais bon, il est dans son club, c’est Luis Enrique qui décide, ça peut évoluer. Si ça évolue dans le bon sens tant mieux, pour lui et pour nous.» Pour Chevalier, la menace semble donc se préciser…