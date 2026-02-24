Stade Rennais Mercato : Pinault offre à Haise le successeur de Jacquet, le PSG le connaît déjà !

Le Stade Rennais continue de miser sur sa jeunesse et s’apprête à sécuriser l’un de ses talents les plus prometteurs en défense centrale, histoire de préparer la succession de Jérémy Jacquet à Liverpool.

Le Stade Rennais prépare l’avenir. Selon Le Parisien, Junior Aké va signer son premier contrat professionnel de trois ans avec le club breton. Une belle récompense pour le défenseur central gaucher de 18 ans, qui fêtera ses 19 ans le 15 mars et qui s’est récemment rapproché du groupe pro.

L’année 2026 démarre idéalement pour le jeune défenseur. Régulièrement appelé à s’entraîner avec l’équipe première, Aké a découvert le banc de la Ligue 1 lors du succès marquant contre le PSG (3-1), au Roazhon Park, le 13 février dernier. Un clin d’œil intéressant : le club de la capitale a donc déjà pu observer de près celui qui incarne peut-être l’avenir de l’axe rennais. Toutefois, avec le retour d’Abdelhamid Aït-Boudlal, il n’avait pas été retenu pour la première de Franck Haise à Auxerre ce week-end.

Aké va signer pro au Stade Rennais

Né à Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, Aké a fait ses classes en région parisienne, à la JS Villiers-le-Bel puis à Sarcelles, avant de rejoindre le centre de formation du Stade Rennais. International français U19, il avait jusque-là signé un contrat stagiaire, qu’il va donc bonifier en passant professionnel. Solide dans les duels, propre à la relance et déjà mature dans son placement, il a notamment brillé lors de la Coupe Gambardella 2025, remportée au terme d’un parcours abouti dans l’axe de la défense.

Après Kader Meïté, parti à Al-Hilal en Arabie saoudite cet hiver, Ayoub Akabou, Lucas Rosier, Yaël Thébault et Joël Coulibaly, Junior Aké devient le sixième joueur de la génération 2007 à signer professionnel à Rennes. Un signal fort envoyé par le club breton : la relève est déjà là, et elle entend bien bousculer la hiérarchie.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

28/02 : Stade Rennais-Toulouse (24e journée de Ligue 1)

08/03 : Nice-Stade Rennais (25e journée de Ligue 1)

15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)