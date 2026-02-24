Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : un effet Haise chez les supporters

Hier après-midi, le Stade Rennais a annoncé que l’entraînement de mercredi serait ouvert au public. Moins de deux heures plus tard, tous les billets (gratuits) avaient trouvé preneur. Incontestablement un effet Franck Haise…

Brest : le SB29 aime les gros clubs

Vainqueur de l’OM (2-0) vendredi soir, le Stade Brestois a pris 16 points contre des équipes classées en première partie de classement, révèle son site officiel. Soit 4 victoires et 4 nuls (pour 5 défaites). Les hommes d’Eric Roy ont moins engrangé face aux formations de deuxième partie de tableau (14 points, 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites)…

FC Lorient : Dieng talonne Dembélé (PSG)

Buteur lors du nul spectaculaire de Lorient à Nice (3-3), Bamba Dieng en est déjà à quatre réalisations en 2026. En Ligue 1, seul le Parisien Ousmane Dembélé fait mieux. Le site officiel des Merlus, qui a révélé la statistique, souligne que l’attaquant a disputé à l’Allianz Riviera son 100e match dans l’élite, pour un total de 25 buts et 3 passes décisives.

Paris FC : le départ de Gilli mal vécu en interne

Renvoyé après le nul à Toulouse (1-1), Stéphane Gilli a été remplacé par Antoine Kombouaré sur le banc du Paris FC. RMC assure que le départ du technicien a été mal vécu par de nombreux employés du promu, dont le président, Pierre Ferracci, qui a subi cette décision plus qu’autre chose. Même chez les joueurs, Gilli était très apprécié. Antoine Kombouaré va donc devoir obtenir très rapidement des résultats pour mettre tout le monde d’accord !

LOSC : Ndiaye (HAC) dans le viseur ?

Rassoul Ndiaye a prolongé au Havre AC jusqu’en 2028, mais son avenir s’écrit déjà en pointillés. Selon Jeunes Footeux, Crystal Palace et dans une moindre mesure Southampton surveillent le profil du milieu défensif de 24 ans en vue du mercato estival. En France, le LOSC est également attentif à la situation de l’ex Sochalien, qui pourrait devenir le plus gros transfert de l’histoire du HAC, dépassant ainsi celui de Tino Kadewere qui avait été transféré à l’OL pour 12 millions d’euros en 2020.

OGC Nice : Wahi prolongé d’un an ?

Alors que l’OGC Nice va mieux depuis l’arrivée aux manettes de Claude Puel, qui pourrait bien rester la saison prochaine, des indiscrétions venues de Nice annoncent que le contrat pro du jeune Boudache serait signé tandis qu’Elye Wahi essaierait de prolonger son prêt d’un an en provenance de Francfort. Pour rappel, l’ancien attaquant de l’OM est actuellement blessé pour plusieurs semaines.

RC Lens : Saïd et Sangaré de retour à Strasbourg ?

Bonne nouvelle en vue pour Pierre Sage ? Absents lors de la défaite rageante du RC Lens à Bollaert ce samedi face à l’AS Monaco (2-3), après avoir pourtant mené de deux buts, Mamadou Sangaré et Wesley Saïd pourraient faire leur retour dès vendredi à la Meinau (20h45). Hier, le club artésien a publié des clichés de son entraînement avec les deux joueurs en plein travail à la Gaillette. De là à imaginer les revoir face au RC Strasbourg…

Le Havre : Diaw menacé après Nantes ?

Interrogé à la sortie du vestiaire après la défaite du Havre à Nantes ce dimanche (0-2), Mory Diaw assure ne pas être menacé malgré une prestation moyenne à la Beaujoire. « Je sais très bien que Lionel Messi a envie de jouer, c’est ce qui me pousse tous les jours à l’entraînement », assure-t-il sur Paris Normandie. Pas sûr que Didier Digard ne relance pas le débat en interne…