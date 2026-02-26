Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Même en dehors des terrains, Ousmane Dembélé fait parler de lui. Sa femme, Rima Edbouche, affiche une passion surprenante pour Lionel Messi… sur son téléphone.

Ousmane Dembélé a beau être le Ballon d’Or, Lionel Messi le surpassera toujours. Selon les confidences de la star du PSG, sa compagne Rima aurait choisi comme fond d’écran de son portable une photo… du prodige argentin célébrant un but avec son partenaire !

Un fond d’écran qui parle de lui-même

Une image qui a immédiatement fait réagir les fans sur les réseaux sociaux, partagée avec humour par l’attaquant du PSG himself. La scène a tout d’une anecdote croustillante : entre admiration pour la légende argentine et complicité dans le couple, ce petit geste révèle un côté plus intimiste de la vie de Dembélé et de sa compagne. Les fans n’ont pas manqué de commenter, entre sourires et étonnement.

« Quand Messi devient décor dans un couple… »

Sur X, les réactions ont fusé. Certains s’extasient : « Trop mignon ! Rima adore Messi, mais elle aime encore plus Dembélé », plaisante un internaute. D’autres relèvent l’ironie de la situation : « Quand Messi devient décor d’écran dans un couple… » Entre terrain et vie privée, Dembélé continue de faire parler de lui. Mais cette fois, c’est le cœur et le téléphone qui sont sous les projecteurs.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League