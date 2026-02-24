À LA UNE DU 24 FéV 2026
[21:23]PSG Mercato : Osimhen déclare sa flamme à un autre club que Paris
[21:00]OM : Ménès tacle Beye et son boulard
[20:29]ASSE : le dérapage de Romeyer avec Horneland
[20:14]OL : pour se venger, Textor dévoile des dossiers compromettants pour Kang et Ares !
[19:49]FC Nantes : un ex des Canaris et du RC Lens pisté pour le poste de directeur sportif
[19:30]Real Madrid : énorme coup dur en vue pour Mbappé !
[19:11]ASSE : Guillou a identifié le principal atout de Montanier avec un petit bémol 
[18:52]RC Lens : Ganiou voit plus loin que les Sang et Or
[18:33]FC Barcelone Mercato : Alvarez (Atlético) à 150 M€, le club a un plan B deux fois moins cher
[18:19]PSG : la réponse cash de Doué à la polémique avec Dembélé
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : Osimhen déclare sa flamme à un autre club que Paris

Par Raphaël Nouet - 24 Fév 2026, 21:23
💬 Commenter
Victor Osimhen en action avec Galatasaray.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Adversaire de la Juventus demain en Champions League, Victor Osimhen, qui devrait quitter Galatasaray en fin de saison, a dit beaucoup de bien des Bianconeri, lui qui est aussi tenu en haute estime au PSG.

Hier, nous avons relayé l’information selon laquelle Galatasaray n’aurait plus les moyens de financer le salaire de Victor Osimhen. Celui-ci est de 21 M€ par an. Selon la presse turque, le club stambouliote aurait jusqu’à trois mois de retard concernant le paiement de certains salaires. La solution, évidemment, serait de vendre l’attaquant nigérian en fin de saison. Recruté pour 75 M€ au Napoli l’été dernier, après une première saison en prêt, il pourrait être vendu pour la même somme. Le PSG, où Luis Campos l’apprécie énormément, lui qui l’a fait venir à Lille, serait sur les rangs.

« Jouer à la Juventus serait un privilège »

Mais ce mardi, si Osimhen a fait une déclaration d’amour, ce n’est pas à Galatasaray ni au PSG mais à la Juventus, son adversaire demain en playoffs de la Champions League ! « La Juventus est l’un des clubs les plus importants, riche en histoire, où une tonne de légendes ont joué. Y jouer serait un privilège. Je suis heureux à Galatasaray mais tu ne sais jamais ce qui peut arriver dans le futur. 90% des footballeurs de la planète voudrait jouer à la Juventus. »

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le décor est planté. Cela fait longtemps que la Juventus tourne autour d’Osimhen, prépondérant dans la quête du troisième Scudetto du Napoli en 2023. Un Scudetto remporté avec sur le banc un certain Luciano Spalletti, qui entraîne aujourd’hui la Juventus…

Le calendrier de fin de saison du PSG

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)
28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)
06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)
10/03 : 8es de finale aller de la Champions League
15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)
18/03 : 8es de finale retour de la Champions League
22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)
05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)
07/04 : Quart de finale aller de la Champions League
12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
14/04 : Quart de finale retour de la Champions League
19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)
26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot