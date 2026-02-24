Adversaire de la Juventus demain en Champions League, Victor Osimhen, qui devrait quitter Galatasaray en fin de saison, a dit beaucoup de bien des Bianconeri, lui qui est aussi tenu en haute estime au PSG.

Hier, nous avons relayé l’information selon laquelle Galatasaray n’aurait plus les moyens de financer le salaire de Victor Osimhen. Celui-ci est de 21 M€ par an. Selon la presse turque, le club stambouliote aurait jusqu’à trois mois de retard concernant le paiement de certains salaires. La solution, évidemment, serait de vendre l’attaquant nigérian en fin de saison. Recruté pour 75 M€ au Napoli l’été dernier, après une première saison en prêt, il pourrait être vendu pour la même somme. Le PSG, où Luis Campos l’apprécie énormément, lui qui l’a fait venir à Lille, serait sur les rangs.

« Jouer à la Juventus serait un privilège »

Mais ce mardi, si Osimhen a fait une déclaration d’amour, ce n’est pas à Galatasaray ni au PSG mais à la Juventus, son adversaire demain en playoffs de la Champions League ! « La Juventus est l’un des clubs les plus importants, riche en histoire, où une tonne de légendes ont joué. Y jouer serait un privilège. Je suis heureux à Galatasaray mais tu ne sais jamais ce qui peut arriver dans le futur. 90% des footballeurs de la planète voudrait jouer à la Juventus. »

Le décor est planté. Cela fait longtemps que la Juventus tourne autour d’Osimhen, prépondérant dans la quête du troisième Scudetto du Napoli en 2023. Un Scudetto remporté avec sur le banc un certain Luciano Spalletti, qui entraîne aujourd’hui la Juventus…

