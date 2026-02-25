Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Catalogué comme une recrue de premier plan depuis l’été dernier, Joel Ordoñez (Bruges, 21 ans) est désormais pisté par le PSG.

Le PSG ne perd pas de temps pour préparer le prochain mercato estival. Luis Campos et Luis Enrique ont identifié plusieurs chantiers prioritaires, notamment en défense, où certaines pièces pourraient partir. Parmi les pistes, un nom revient avec insistance : Joel Ordoñez, jeune défenseur de 21 ans évoluant à Club Brugge.

Le PSG se place sur Ordoñez

Selon Voetbalnieuws.be, le PSG est désormais très intéressé par sa venue. Le club belge, conscient de la valeur de son international équatorien, compte maximiser son transfert, probablement après la Coupe du monde 2026 si sa cote continue de grimper. Chelsea et Liverpool suivent également le dossier, mais l’argument de jouer aux côtés d’un compatriote déjà installé à Paris pourrait faire pencher la balance. Willian Pacho brille depuis son arrivée et pourrait former avec Ordoñez une charnière centrale solide, alliant complémentarité et potentiel d’avenir.

Pavard a un premier prétendant !

Pour l’OM, c’est un revers cuisant qui se dessine. L’été dernier, le club phocéen avait été très proche d’attacher Ordoñez à son effectif. Mais avec un prix plancher de 40 millions d’euros et l’attrait du PSG, les chances de voir le défenseur débarquer à Marseille semblent désormais compromises. Sous contrat jusqu’en juin 2029, Ordoñez est encore jeune et sa marge de progression attire tous les géants européens. Si le PSG réussit son coup, ce serait à la fois un renfort majeur pour la défense parisienne et un pied de nez à l’OM, qui voyait en lui l’un de ses grands espoirs pour l’été prochain notamment pour préparer la succession de Leonardo Balerdi. L’été s’annonce déjà chaud à Paris… et très frustrant pour Marseille. La bonne nouvelle est venue d’Allemagne. Selon Bild, le Borussia Dortmund serait intéressé par le profil de Benjamin Pavard en vue du probable départ de Nico Schlotterbeck. Le défenseur central allemand est sérieusement pisté par le Real Madrid et le FC Barcelone.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France