PSG Mercato : c’est confirmé, Doha prépare un été XXL mais peut trembler pour Barcola et Dembélé

Par William Tertrin - 27 Fév 2026, 17:38
Nasser al-Khelaïfi (PSG)
Après un mercato estival 2025 plutôt calme au PSG, le club de la capitale devrait bel et bien frapper fort cet été. En faisant une croix sur les prolongations de Barcola et Dembélé ?

L’été dernier, après une saison XXL marquée par la victoire finale en Ligue des Champions, le PSG a fait le choix de ne pas flamber au mercato. La preuve, seul Illya Zabarnyi est venu renforcer l’effectif dans les joueurs de champ. Sinon, Lucas Chevalier et Renato Marin sont venus renforcer le groupe des gardiens. La stratégie n’a pas vraiment bougé cet hiver, avec le jeune Dro Fernandez comme seule recrue parisienne, en provenance du FC Barcelone.

Le PSG a peut-être regretté de ne pas avoir davantage recruté au vu du grand nombre de blessés cette saison. Face au Havre ce week-end, Luis Enrique sera privé de 5 joueurs, à savoir Joao Neves (cheville), Quentin Ndjantou (ischio-jambiers), Fabian Ruiz (cuisse), Senny Mayulu (mollet) et Ousmane Dembélé (mollet). Et cela pourrait bien servir de leçon au club de la capitale l’été prochain…

Des gros noms l’été prochain ?

En effet, le journaliste Fabrice Hawkins a confié pour le podcast After Paris de RMC qu’il « pense qu’il y aura un gros mercato du Paris Saint-Germain l’été prochain (…). Des joueurs de haut niveau qui arriveront je pense. Je ne mets pas ma main à couper que Mayulu, Barcola, Dembélé prolongeront. Automatiquement, il y aura une chaise musicale avec des arrivées importantes ». Une tendance déjà évoquée il y a quelques semaines, et cela semble se confirmer.

On sait que Fabrice Hawkins est souvent bien informé sur l’actualités du PSG, et ces paroles sont peut-être plus qu’un ressenti de la part du journaliste. Haaland, Osimhen, Yamal, Mané… plusieurs noms ont été évoqués ces derniers jours, et le PSG peut se donner le droit de rêver plus grand. En attendant, Paris est encore en lice pour remporter la Ligue 1 et la Ligue des Champions pour la 2e fois d’affilée.

