Peu actif cet hiver avec la seule arrivée du jeune Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone, le PSG se montrera plus saignant au prochain mercato.

Le calme avant la tempête. Discret durant le mercato hivernal, le PSG n’a pas cherché à bouleverser son effectif ces dernières semaines. Une seule arrivée à signaler : celle du très jeune Dro Fernandez, recruté en provenance du FC Barcelone, symbole d’un hiver volontairement minimaliste du côté de la capitale. Un choix assumé par la direction parisienne, davantage tournée vers la stabilité sportive que vers des ajustements de court terme.

Le PSG, sacré champion d’Europe, n’a pas voulu toucher à un groupe qui fonctionne, préférant repousser ses grandes manœuvres à plus tard. Mais ce calme ne devrait pas durer. En interne, la tendance est claire : Doha prépare un été bien plus musclé. L’objectif est de renforcer encore un effectif déjà dominant, avec des profils ciblés et une ambition intacte sur la scène européenne.

Le mercato d’été s’annonce dantesque au PSG !

Romain Collet-Gaudin, journaliste pour Eurosport, a confirmé cette orientation sans détour. « Mercato terminé pour le PSG. Les Champions d’Europe vont se montrer bien PLUS actifs sur le prochain mercato estival ! » Un message fort, qui annonce un changement de rythme radical dans les mois à venir. Le club parisien entend profiter de l’été pour frapper fort, corriger les derniers manques et anticiper les départs potentiels.

Recrutements majeurs, investissements stratégiques, coups d’éclat : tout est déjà en réflexion dans les bureaux du Parc des Princes. Après un hiver sous contrôle, le PSG s’apprête donc à passer à l’offensive. Et si Paris a levé le pied ces dernières semaines, c’est peut-être simplement pour mieux accélérer quand le moment sera venu.