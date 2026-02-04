À LA UNE DU 4 FéV 2026
Real Madrid Mercato : le milieu parfait à 110 M€, le PSG aussi sur le coup ?

Par Raphaël Nouet - 4 Fév 2026, 13:38
Enzo Fernandez avant un match de Chelsea.
Contrairement à ce qu’ont assuré des médias anglais ce matin, Chelsea serait disposé à vendre Enzo Fernandez. Mais le Real Madrid et le PSG, intéressés, devront débourser 110 M€.

Ce matin, nous avons relayé l’information de médias espagnols qui assuraient que le Real Madrid avait fait d’Alexis Mac Allister sa priorité pour renforcer son milieu de terrain la saison prochaine. Essentiellement parce que ses deux pistes prioritaires, Vitinha (PSG) et Enzo Fernandez (Chelsea), sont des piliers de leur club, donc pas sur le marché des transferts. Sauf qu’il semblerait que cette information était partiellement fausse. Selon Ekrem Konur, Chelsea ne s’opposera pas à un départ de son Argentin. Mais à la condition que le ou les clubs intéressés mettent entre 100 et 110 M€ sur la table.

Chelsea ouvert à une vente de Fernandez

Pour le Real Madrid, ce ne serait pas un problème. Pour le PSG non plus. Car on sait que le champion d’Europe est intéressé de longue date par Fernandez. Sachant que Fabian Ruiz n’a pas tout à fait le même rendement que la saison dernière, l’Argentin pourrait constituer un trio de rêve avec Vitinha et Neves au PSG. Une énorme lutte s’annonce entre les deux clubs, chacun ayant ses arguments : le prestige et des stars pour la Maison Blanche, l’argent et un jeu attrayant pour le PSG.

Ce prix de départ de Chelsea, s’il se confirme, pourrait toutefois être revu à la hausse car, en juin et juillet aura lieu la Coupe du monde. Et pour peu que l’Argentine refasse le coup de 2022, la valeur d’Enzo Fernandez pourrait exploser !

