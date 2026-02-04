OM : Rulli ou De Lange dans les buts contre le PSG, même De Zerbi s’interroge !

Qui de Rulli ou De Lange gardera les buts de l’OM ce week-end face au PSG ? Un premier élément de réponse vient de tomber…

Trois jours après la cruelle élimination en Ligue des champions, l’OM a concédé le match nul sur la pelouse du Paris FC (2-2) samedi dernier à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. En tête avec deux buts d’avance à la 80e minute, les Phocéens ont vécu une nouvelle fin de match difficile et Geronimo Rulli a confirmé sa mauvaise passe. Sa sortie au poing ratée sur laquelle il a boxé Marshall Munetsi a provoqué le penalty de l’égalisation parisienne dans le temps additionnelle. Une boulette qui fait suite à sa mauvaise prestation lors de la défaite en Ligue des champions à Bruges (0-3). Désabusé en conférence de presse, Roberto De Zerbi a eu des mots forts pour son gardien après la rencontre. « Je ne sais pas si Rulli, à 32 ans, manque de confiance en lui, c’est un problème grave pour lui. Je pense qu’il n’a commis que deux erreurs, comme nous en commettons tous, mais je ne pense pas que ce soit un manque de confiance. Sinon, ce serait grave, car si Rulli, qui a 32 ans, perd confiance en lui à cause de deux erreurs… Alors nous devrions nous inquiéter ».

De Zerbi n’a toujours pas tranché

Difficile de savoir si Rulli a épuisé la confiance de son coach, mais celui-ci est apparu agacé, contrarié. Il faut dire que la prestation de l’argentin au Paris FC a été lourde de conséquences : elle a fait perdre deux points et l’OM se retrouve à sept points du RC Lens, et sous la menace de l’OL, revenu à hauteur. Mardi contre Rennes (3-0) en 8e de finale de la Coupe de France, De Zerbi a fait tourner et donné sa chance à Jeffrey de Lange. Le Néerlandais a signé un clean sheet et tout le monde s’interroge et se demande s’il ne sera pas reconduit face au PSG dimanche. Une question que se pose aussi De Zerbi. Selon RMC, l’Italien n’a pas tranché et De Lange pourrait bien démarrer le match. Aucune certitude à ce jour, mais à l’approche du Classico, le fait que De Zerbi n’ait pas encore tranché confirme que Rulli n’est plus un titulaire indiscutable à ses yeux.