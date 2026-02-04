À LA UNE DU 4 FéV 2026
[21:30]AS Monaco : énorme coup dur pour Paul Pogba
[21:00]Stade Rennais Mercato : après Fofana, Samba et Frankowski, un autre ancien du RC Lens a été visé !
[20:30]OM : Rulli ou De Lange dans les buts contre le PSG, même De Zerbi s’interroge !
[20:00]Arabie saoudite : Al-Hilal se frotte les mains pour Karim Benzema et répond à la colère de Cristiano Ronaldo
[19:30]ASSE Mercato : un milieu plein d’avenir va rejoindre les Verts… en 2028 !
[19:00]Stade Rennais : l’OM a ravivé de grosses tensions entre Habib Beye et ses joueurs !
[18:30]OM : Longoria fait passer un message fort avant le PSG
[18:00]RC Lens Mercato : Allan Saint-Maximin a déjà fait craquer Pierre Sage !
[17:00]ASSE : énorme coup de pression sur les Verts et Kilmer Sports !
[16:00]FC Nantes : Didier Deschamps remercie les Canaris
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Rulli ou De Lange dans les buts contre le PSG, même De Zerbi s’interroge !

Par Laurent Hess - 4 Fév 2026, 20:30
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Qui de Rulli ou De Lange gardera les buts de l’OM ce week-end face au PSG ? Un premier élément de réponse vient de tomber…

Trois jours après la cruelle élimination en Ligue des champions, l’OM a concédé le match nul sur la pelouse du Paris FC (2-2) samedi dernier à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. En tête avec deux buts d’avance à la 80e minute, les Phocéens ont vécu une nouvelle fin de match difficile et Geronimo Rulli a confirmé sa mauvaise passe. Sa sortie au poing ratée sur laquelle il a boxé Marshall Munetsi a provoqué le penalty de l’égalisation parisienne dans le temps additionnelle. Une boulette qui fait suite à sa mauvaise prestation lors de la défaite en Ligue des champions à Bruges (0-3). Désabusé en conférence de presse, Roberto De Zerbi a eu des mots forts pour son gardien après la rencontre. « Je ne sais pas si Rulli, à 32 ans, manque de confiance en lui, c’est un problème grave pour lui. Je pense qu’il n’a commis que deux erreurs, comme nous en commettons tous, mais je ne pense pas que ce soit un manque de confiance. Sinon, ce serait grave, car si Rulli, qui a 32 ans, perd confiance en lui à cause de deux erreurs… Alors nous devrions nous inquiéter ».

De Zerbi n’a toujours pas tranché

Difficile de savoir si Rulli a épuisé la confiance de son coach, mais celui-ci est apparu agacé, contrarié. Il faut dire que la prestation de l’argentin au Paris FC a été lourde de conséquences : elle a fait perdre deux points et l’OM se retrouve à sept points du RC Lens, et sous la menace de l’OL, revenu à hauteur. Mardi contre Rennes (3-0) en 8e de finale de la Coupe de France, De Zerbi a fait tourner et donné sa chance à Jeffrey de Lange. Le Néerlandais a signé un clean sheet et tout le monde s’interroge et se demande s’il ne sera pas reconduit face au PSG dimanche. Une question que se pose aussi De Zerbi. Selon RMC, l’Italien n’a pas tranché et De Lange pourrait bien démarrer le match. Aucune certitude à ce jour, mais à l’approche du Classico, le fait que De Zerbi n’ait pas encore tranché confirme que Rulli n’est plus un titulaire indiscutable à ses yeux.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

OMPSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, PSG