PSG Mercato : double coup de théâtre pour l’avenir de Dembélé !

Toujours pas prolongé au PSG, Ousmane Dembélé a été cité du côté de Manchester City. Une rumeur tuée dans l’œuf… mais un autre club de Premier League se serait positionné.

Malgré son contrat avec le PSG, l’avenir d’Ousmane Dembélé pourrait alimenter le prochain mercato estival. Selon les informations de MatchDay Central circulant sur X autour du marché des transferts, Chelsea surveille de très près la situation de l’ailier français et serait prêt à passer à l’action si une opportunité se présente.

Chelsea attentif à la situation de Dembélé

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, Ousmane Dembélé reste l’un des joueurs offensifs les plus convoités d’Europe. Les Blues suivent attentivement son dossier et pourraient se positionner lors du prochain mercato si le joueur envisage un départ de la capitale française.

Le club londonien garde un œil sur la situation contractuelle et sportive du joueur, prêt à se manifester rapidement si le contexte devient favorable. L’intérêt pour l’international français s’inscrit dans la volonté de Chelsea de renforcer son secteur offensif avec un attaquant de classe mondiale.

Une star du PSG toujours très performante

Arrivé au PSG en 2023 en provenance du FC Barcelone, Ousmane Dembélé s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs clés du club parisien. Il a notamment participé au sacre du club en Ligue des champions 2025 et remporté plusieurs distinctions individuelles, dont le Ballon d’Or la même année.

Cette saison encore, l’ailier français continue de peser offensivement. Il a notamment inscrit un but lors de la victoire du PSG face à Chelsea (5-2) en Ligue des champions, confirmant son importance dans l’effectif parisien.

La rumeur City démentie

Chelsea n’est toutefois pas seul sur ce dossier. D’autres clubs européens surveillent également l’évolution de la situation de l’international français. Par exemple, des discussions auraient déjà eu lieu entre l’entourage du joueur et Manchester City. Mais cette rumeur a été totalement flinguée, étant donné que la rencontre entre Moussa Sissoko, l’agent de Dembélé, et Hugo Viana, directeur du football de Manchester City, ne concernait absolument pas l’ancien du Barça, malgré les interprétations qui ont circulé après la diffusion des images.

Pour l’instant, aucun mouvement concret n’est engagé et le PSG compte toujours sur son numéro 10 pour la suite du projet sportif. Mais comme souvent dans les grands dossiers du mercato, la situation pourrait évoluer rapidement en fonction des performances de la fin de saison et des offres qui arriveront cet été.

Une chose est certaine : si Ousmane Dembélé venait à envisager un départ, Chelsea ferait partie des clubs prêts à tenter leur chance pour attirer l’une des plus grandes stars du football européen.