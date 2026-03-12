PSG Mercato : un départ de Dembélé et l’arrivée d’Haaland cet été… grâce au Real Madrid ?

Une rencontre aurait eu l’agent d’Ousmane Dembélé et la direction de Manchester City à Madrid. De quoi relancer les spéculations autour de la venue d’Erling Haaland au PSG ?

Après la lourde défaite en Ligue des champions face au Real Madrid, la direction de Manchester City cherche déjà à préparer l’avenir sportif du club et à renforcer son effectif pour la saison prochaine. Et si le mercato est encore loin d’ouvrir, les premières pièces commencent à bouger dans les coulisses du football européen.

Une rencontre entre l’agent de Dembélé et City

Selon Sport, Moussa Sissoko, agent notamment d’Ousmane Dembélé, s’est entretenu mercredi à Madrid avec Hugo Viana, directeur sportif de Manchester City. Cette réunion — qualifiée par les médias de simple contact exploratoire — a rapidement alimenté les spéculations autour d’un éventuel intérêt des Citizens pour l’ailier français.

Dembélé, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, est au cœur d’un dossier complexe. Les discussions de prolongation avec le club parisien seraient en cours depuis plusieurs semaines, mais pour le moment sans avancée significative, laissant planer un doute sur son avenir.

L’attaquant, dont le talent et la capacité à dynamiter les défenses lui ont récemment valu le Ballon d’Or, incarne une cible idéale pour un club comme Manchester City, qui recherche des profils capables de faire la différence dans les phases décisives des grands matchs. Et la claque prise contre le Real pourrait bien accélérer les choses, même si, pour autant, rien n’indique qu’une offre concrète soit déjà sur la table.

Et si une vente de Dembélé facilitait la venue d’Haaland au PSG ?

Et si une vente de Dembélé à City pouvait, à terme, faciliter un échange plus large impliquant Erling Haaland vers le Paris Saint-Germain ? Haaland, toujours l’un des buteurs les plus prolifiques en Europe, fait régulièrement l’objet de rumeurs concernant son avenir et l’avenir de City, notamment dans le contexte d’un projet de reconstruction post‑Guardiola sous le nouveau directeur sportif Hugo Viana et après des saisons très chargées.

Dans cette hypothèse — à ce stade totalement suppositionnelle — la venue de Dembélé à City pourrait, d’une certaine manière, libérer une marge offensive ou une dynamique de recrutement inversée qui faciliterait un rapprochement entre Paris et Man City autour du profil d’Haaland. Sans le savoir, le Real Madrid pourrait donc jouer un rôle majeur, indirectement, dans ces dossiers chauds du mercato…