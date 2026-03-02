Les discussions pour une prolongation d’Ousmane Dembélé étant dans une impasse, le PSG aurait pris la décision de signer un nouvel attaquant de pointe de très haut niveau cet été.

Touché au mollet lors du play-off aller de Ligue des champions face à l’AS Monaco (3-2), Ousmane Dembélé a manqué les trois dernières sorties du Paris Saint-Germain. Une absence loin d’être anodine pour un joueur qui, il y a encore quelques mois, portait littéralement le club de la capitale sur ses épaules.

Sans lui, le champion d’Europe en titre a toutefois assuré l’essentiel. Paris a validé sa qualification en C1 après le nul spectaculaire au retour contre Monaco (2-2), avant d’enchaîner en championnat face à Metz (3-0) puis Le Havre (1-0). Des succès importants, mais qui n’effacent pas une évidence : Dembélé reste l’élément offensif le plus imprévisible de l’effectif parisien.

D’un début d’année flamboyant à un coup d’arrêt brutal

Le contraste est saisissant. Début 2025, l’international français évoluait à un niveau exceptionnel. Percutant, décisif, souvent injouable, il avait été l’un des grands artisans du sacre européen du PSG, ce qui lui avait ouvert les portes du prestigieux Ballon d’Or. Une consécration individuelle venue récompenser une saison dantesque.

Mais 2026 s’annonce beaucoup plus tourmentée. Les pépins physiques s’enchaînent, son corps semblant payer les efforts colossaux fournis la saison passée. À 28 ans, Dembélé n’est plus dans la phase d’apprentissage : chaque blessure, même mineure, interroge sur sa capacité à enchaîner durablement au plus haut niveau.

Des négociations qui crispent

À ces soucis physiques s’ajoute un dossier contractuel brûlant. Les discussions pour une prolongation patinent. Selon plusieurs indiscrétions, le clan Dembélé réclamerait une revalorisation salariale majeure, au niveau des anciennes superstars parisiennes comme Lionel Messi, Neymar ou Kylian Mbappé.

Problème : la direction parisienne ne souhaite plus entrer dans cette logique de salaires hors normes. Depuis le virage stratégique amorcé ces dernières saisons, le PSG veut maîtriser sa masse salariale et éviter les contrats XXL qui déséquilibrent le vestiaire.

Résultat : les rumeurs de départ se multiplient. L’ailier aurait même proposé ses services à Chelsea, ironie du calendrier puisque les Blues seront les adversaires du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un scénario explosif qui pourrait transformer cette double confrontation en véritable feuilleton.

Un « numéro 9 » prioritaire, Dembélé condamné ?

Dans ce contexte, une information est venue mettre le feu aux poudres. Le compte X PSGInside-Actus affirme qu’une décision aurait été prise en interne : recruter une pointure en attaque dès cet été.

« C’est acté : le Paris Saint-Germain recrutera un numéro 9 cet été. Paris voulait déjà frapper en janvier, mais faute d’option jugée crédible, le club a temporisé. Pas question de surpayer, ni de bricoler. Cet été, l’objectif est clair : du lourd ».

Si cette tendance se confirme, elle pourrait rebattre totalement les cartes pour Dembélé. L’arrivée d’un avant-centre de très haut niveau redistribuerait les responsabilités offensives… voire pousserait l’ancien Barcelonais vers la sortie en cas d’offre conséquente.

Le rêve Haaland en toile de fond

Un nom revient avec insistance : Erling Haaland. Le buteur norvégien, actuellement à Manchester City, incarne le profil idéal du “numéro 9” dominateur que recherche Paris. Puissance, efficacité, aura internationale : Haaland coche toutes les cases.

Certes, il a prolongé son contrat jusqu’en 2034. Mais la situation des Citizens reste suspendue aux sanctions potentielles liées aux nombreuses infractions présumées au fair-play financier de la Premier League. Des pénalités lourdes — certains évoquent un retrait massif de points — pourraient bouleverser l’avenir du club anglais.

En cas de séisme sportif, un départ de ses stars deviendrait plausible. Le PSG, fort de la puissance financière du Qatar, pourrait alors tenter un coup retentissant, pourquoi pas à un tarif inférieur à la valeur réelle du joueur.

Un été sous haute tension à Paris

Une chose semble acquise : le Paris Saint-Germain veut frapper fort. Très fort. L’objectif est de consolider son statut européen en ajoutant une référence mondiale à la pointe de l’attaque.

Reste à savoir si Ousmane Dembélé fera partie du projet 2026-2027… ou s’il incarnera l’une des grandes secousses du mercato estival. Entre blessures, ambitions salariales et révolution stratégique, son avenir à Paris ne tient plus qu’à un fil.

Le calendrier de fin de saison du PSG

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League