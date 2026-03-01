À LA UNE DU 1 MAR 2026
PSG : Paris a trouvé son nouveau Dembélé pour 50 M€, le FC Barcelone en est jaloux

Par William Tertrin - 1 Mar 2026, 10:30
Utilisé en position de numéro 9 lors de la victoire du PSG au Havre, Bradley Barcola, surveillé par le FC Barcelone, a convaincu Luis Enrique.

Ce samedi soir, le PSG était en déplacement sur la pelouse du Havre, et s’est imposé non sans mal face aux Normands (1-0). Avec ces 3 points de plus au classement, le club de la capitale distance un peu plus le RC Lens dans la course au titre, avec 4 points d’avance en tête de la Ligue 1. Il faut rappeler que Luis Enrique était privé de quelques joueurs : Dembélé, Mayulu, Ndjantou, Neves ou encore Ruiz.

Des titulaires pour la plupart, et le coach parisien a dû revoir son milieu avec la titularisation de Dro Fernandez notamment, mais aussi son attaque. Il avait plusieurs options pour son numéro 9, mais il a finalement choisi d’installer Bradley Barcola à ce poste, et ça a plutôt bien fonctionné.

Barcola, nouvelle alternative en 9

En effet, le numéro 29 a marqué l’unique but de la partie sur un magnifique service de Lee. Acheté 50 millions d’euros à l’été 2023, l’ancien Lyonnais peut désormais entrer dans la rotation des attaquants de pointe, et ce choix de Luis Enrique rappelle forcément le repositionnement gagnant d’Ousmane Dembélé à ce poste il y a plusieurs mois en arrière.

Une réussite selon le technicien espagnol : « C’est une nouvelle position pour lui. Il a fait un très bon match, il a marqué, a été très mobile… Il en fait en sorte qu’on peut le revoir en tant que numéro 9 à l’avenir ». En l’absence de Dembélé, le PSG aurait peut-être trouvé son nouveau numéro 9 avec Bradley Barcola. Surveillé de près par le FC Barcelone pour cet été, l’international français a une nouvelle carte à jouer pour se valoriser.

