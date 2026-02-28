À LA UNE DU 1 MAR 2026
[00:00]Après avoir mis le feu au championnat portugais, Sydney Sweeney bientôt en Ligue 1 ?
[23:04]Le Havre – PSG (0-1) : Paris s’est fait peur mais distance le RC Lens en tête de la Ligue 1
[22:40]OM : Benatia officialise son départ, la nouvelle priorité de McCourt déjà identifiée
[22:07]OM : le successeur de Pablo Longoria est connu ! (officiel)
[21:56]Pau – ASSE (0-3) : le réveil de Stassin propulse les Verts en tête de la Ligue 2, les tops et flops
[21:31]OM : Beye s’est pris une balle perdue par un des ses joueurs en plein direct
[20:48]FC Barcelone : Yamal révèle un secret qu’il cachait depuis des semaines, Flick lui répond cash
[20:18]FC Nantes : deux joueurs écartés par Kantari face au LOSC, dont une recrue hivernale
[20:06]PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Le Havre
[19:22]OL : des gros coups durs confirmés pour l’Olympico face à l’OM
Le Havre – PSG (0-1) : Paris s’est fait peur mais distance le RC Lens en tête de la Ligue 1

Par William Tertrin - 28 Fév 2026, 23:04
Ce samedi soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Havre pour distance le RC Lens en tête de la Ligue 1.

Le PSG a retrouvé le sourire ce samedi soir en s’imposant 1‑0 sur la pelouse du Le Havre AC dans le cadre de la 24ᵉ journée de Ligue 1. Grâce à cette victoire acquise au Stade Océane, le club parisien creuse encore un peu plus l’écart au classement sur son principal rival RC Lens dans la course au titre, avec 4 points d’avance.

La rencontre a été fermée et intense du début à la fin. Les Parisiens ont dominé les débats, notamment en première période, mais ont peiné à concrétiser leurs occasions (22 tirs à 9 dont 9 cadrés). Le tournant est finalement intervenu à la 37ᵉ minute, lorsque Bradley Barcola s’est montré réaliste en prolongeant de la tête un superbe centre de Lee venu de la droite, offrant ainsi l’unique but de la partie.

Malgré une domination évidente, le PSG a dû faire face à une défense havraise regroupée et combative. Le portier adverse, Diaw, s’est illustré avec 7 arrêts au total, notamment en repoussant un penalty de Désiré Doué en fin de match. Mais cela n’a pas suffi à éviter la défaite des Normands, qui ont bien fait douter Paris en fin de match en mettant une grosse pression. De son côté, Matvey Safonov a aussi été solide dans les cages avec 2 gros arrêts.

Cette victoire permet au PSG de consolider sa position de leader du championnat et de compter désormais quatre points d’avance sur Lens, qui a concédé un nul face à Strasbourg vendredi.

