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FRANCE

PSG – Liverpool : les compos sont tombées avec une grosse surprise !

Par Fabien Chorlet - 8 Avr 2026, 19:49
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Les joueurs du PSG

Les compositions officielles du quart de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et Liverpool viennent de tomber.

Après avoir éliminé Liverpool en huitième de finale la saison dernière, le Paris Saint-Germain retrouve une nouvelle fois les Reds en phase finale de la Ligue des Champions, cette fois en quart de finale. Les Parisiens disputent le match aller à domicile ce mercredi (21h).

À un peu plus d’une heure du coup d’envoi de cette première manche, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, et son homologue de Liverpool, Arne Slot, ont dévoilé leur onze de départ. Grosse surprise, Mohamed Salah démarre sur le banc du côté des Reds.

Les compos officielles

PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Liverpool : Mamardashvili – Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Ekitike.

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