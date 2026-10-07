PSG : mauvaise nouvelle pour Luis Enrique avant Le Mans

Le PSG pourrait devoir composer sans Warren Zaïre-Emery face au Mans, samedi soir, alors que le milieu parisien reste incertain après sa blessure à la cuisse.

Le PSG n’est pas encore fixé sur la présence de Warren Zaïre-Emery pour la réception du Mans, samedi à 20h45 au Parc des Princes, lors de la 6e journée de Ligue 1. Touché lors du Classique remporté à Marseille (2-1), le jeune milieu de terrain avait dû déclarer forfait pour le rassemblement de l’équipe de France.

Le Parisien souffre d’une légère lésion à la cuisse gauche. Si son état n’inspire pas une grande inquiétude au sein du PSG, sa participation contre Le Mans n’est toujours pas garantie. Luis Enrique pourrait donc décider de ne prendre aucun risque avec son joueur, comme le rapporte L’Équipe.

Une infirmerie qui se remplit au PSG

Warren Zaïre-Emery pourrait rejoindre Senny Mayulu parmi les absents. Le jeune milieu est, lui, forfait pour plusieurs semaines après une blessure à la cuisse contractée avec l’équipe de France Espoirs.

Pour Luis Enrique, la prudence sera d’autant plus importante que le calendrier du PSG va rapidement s’intensifier. Après Le Mans, les Parisiens devront notamment affronter Manchester City en Ligue des champions, avant une série de rencontres particulièrement chargée.

Le staff parisien devrait donc privilégier la sécurité avec Zaïre-Emery, même si le joueur pourrait encore être suffisamment rétabli pour intégrer le groupe samedi. Le verdict devrait tomber dans les prochaines heures.