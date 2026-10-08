PSG : le couperet est tombé pour un milieu algérien

Le prochain adversaire du PSG devra composer sans Adil Bourabaa ce week-end. Touché à la cheville, le milieu algérien est annoncé forfait et son absence pourrait se prolonger pendant plusieurs semaines.

Bourabaa manquera le rendez-vous face au PSG

Le verdict est tombé pour Adil Bourabaa. Selon les informations relayées ce jeudi par Actu Foot, le milieu algérien ne pourra pas participer à la rencontre programmée face au PSG ce week-end.

Le joueur souffre d’une blessure à la cheville. La nature exacte du problème et les circonstances dans lesquelles il s’est blessé n’ont pas été précisées à ce stade. Son forfait pour le prochain match est en revanche déjà acté.

Adil Bourabaa est forfait pour affronter le PSG ce week-end. Blessé à la cheville, le milieu algérien devrait manquer plusieurs semaines de compétition. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2108137404116971585

Une indisponibilité de plusieurs semaines redoutée

Cette blessure ne devrait pas seulement priver Bourabaa de l’affiche contre le club de la capitale. Une indisponibilité de plusieurs semaines est évoquée, même si aucune durée plus précise n’a encore été communiquée.

Son retour dépendra désormais de l’évolution de sa cheville et des prochains examens médicaux. En l’absence de diagnostic détaillé, il convient donc de rester prudent concernant la date à laquelle le milieu algérien pourra reprendre l’entraînement collectif, puis la compétition.

Une telle absence impose toutefois de revoir les plans à court terme. À quelques jours du rendez-vous face aux hommes de Luis Enrique, il faut désormais trouver une autre solution dans l’entrejeu sans disposer d’un véritable délai d’adaptation.

Un plan de jeu à ajuster avant le week-end

Face au PSG, chaque absence réduit forcément les options disponibles, notamment au milieu de terrain. Le forfait de Bourabaa intervient ainsi au mauvais moment, alors que son équipe doit préparer une rencontre exigeante contre un adversaire habitué à monopoliser le ballon.

Le staff devra choisir entre un remplacement poste pour poste et un ajustement plus large de son organisation. Aucun élément n’a encore filtré sur l’identité du joueur susceptible de profiter de cette absence dans le onze de départ.

Le calendrier immédiat également concerné

Au-delà de ce match, la durée annoncée de son indisponibilité laisse planer le doute sur plusieurs échéances. Bourabaa pourrait manquer d’autres rencontres après le PSG si la première estimation se confirme.

La priorité sera désormais de soigner complètement cette cheville avant d’envisager un retour. Le forfait du milieu algérien ce week-end constitue donc la première conséquence certaine d’une blessure dont la portée pourrait être plus importante.